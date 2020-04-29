Продажа алкоголя в Красноярске в период самоизоляции: разрешат ли продавать до 21.00 или вовсе отменят запрет

Быть или не быть? Точнее запретить или не запретить? Красноярцы активно обсуждают животрепещущую тему: полное ограничение продажи алкоголя на предстоящие праздники. Коронавирус – коронавирусом, а на носу у нас сразу два государственных праздника - Первомай и 9 мая. Как так полностью отменить все горячительные напитки? А как же традиции?

Мнения разделились надвое. Одни голосуют за ужесточение, аргументируя тем, что народ от праздничного карантинного безделья совсем «накарантинится». Другие доказывают: нельзя лишать людей маленьких радостей культурно отдохнуть. Но откуда вообще растут ноги у этого слуха?

Оказывается Совет федераций несколько дней назад одобрил новые ограничения на запрет продажи алкоголя с 30 апреля по 11 мая. В Госдуму внесли законопроект, по которому региональные власти сами могут ограничивать продажу алкоголя в розницу. Если такой закон примут, никто там, наверху, не станет возражать против любых решений чиновниках на местах. Причем не только в период самоизоляции.

Впрочем, во многих регионах и так практикуют разные запреты. Например, в Туве давно не продают алкоголь во время национальных и государственных праздников. Все привыкли, никто не жалуется.

В Красноярском крае ограничения на продажу в связи с самоизоляцией были введены в начале апреля: с 10 утра до 18 вечера – приходите, покупайте (раньше было с 8 до 23). Ничего более. Как там у классика: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

В министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края официально прокомментировали:

- В связи с появлением в ряде СМИ информации о якобы полном запрете торговли алкоголем в ряде регионов, включая Красноярский край, краевое министерство сельского хозяйства и торговли напоминает, что в начале апреля этого года Законодательное собрание края приняло закон об ограничении продажи алкоголя с 18:00 до 10:00. Эта норма введена на период распространения коронавирусной инфекции. Иных запретов и ограничений на торговлю алкоголем на территории Красноярского края не установлено.

Между тем некоторые депутаты Заксобрания выступают за полную отмену ограничений. Например, Александр Бойченко горячо доказывает, что от ограничений никакой пользы, все во вред:

- Тот промежуток времени, на который мы сократили, является самым наиболее пользующимся спросом. Розничная торговля потеряла локомотивный продукт. Отчисления от акцизов идет в бюджет – это сотни миллионов рублей. Мы получили скопление людей в рознице, что не способствует борьбе с коронавирусом, получили упущенную выгоду в бюджет края. Навряд ли решили вопрос в борьбе с алкоголизмом. Мы получили, что мелкая розница не вытягивает и закрывается. Либо вынуждены наценять те продукты, которые являются основными для потребления населения.

Депутату, в общем-то, положено заботиться о наполнении бюджета. Но назвать алкоголь локомотивным продуктом... По его словам выходит,что крепкие и пенные напитки – опора экономики, а красноярцы ходят в магазин сначала водки купить, а уж потом к ней хлеба, гречки и туалетной бумаги.

А что у нас скажут на это эксперты розничного рынка, которые разбираются в тонкостях спроса.

- Экономика магазинов от ограничений никак не пострадала, - говорит Дмитрий Полуянов. - Если сравнивать сегодняшние показатели с аналогичным периодом прошлого года, объемы продажи алкоголя не сильно отличаются. Покупатели быстро подстроились под новые временные рамки и те, кому нужен алкоголь, просто стали закупаться до 18 часов. Небольшой спад действительно наблюдается, но он связан не с введенными ограничениями, а с уменьшением физических денег у людей. Люди просто стали сильно экономить на том, что для них сейчас менее актуально.

У полиции свои аргументы: с начала апреля, когда сократилось время продажи алкоголя, у них просто рухнула статистика по «пьяным» преступлениям – на 63 %. Люди стали меньше пить, меньше дебоширить и садиться за руль подшофе.

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