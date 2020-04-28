Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на утро 29 апреля: самолет из Вьетнама, родительский день и масочный режим в городе

27 апреля масочный режим из-за коронавируса был введен в нескольких российских регионах. В ожидании Красноярский край, Тува и Хакасия: заранее разбираемся, когда нужно носить маску, а когда это делать даже вредно. Специалисты сходятся во мнении, что маски здоровым людям не обязательны. Еще в начале пандемии коронавируса ВОЗ не рекомендовал постоянно носить маски здоровым людям, а использовать их только врачам и людям с признаками простуды. Рекомендации все же надевать маски во время похода в магазин или другое общественное место обусловлены тем, что часто заболевание протекает бессимптомно и человек запросто может представлять опасность для окружающих (подробнее).

Накануне вечером в Красноярск привезли еще одну партию туристов из Юго-Восточной Азии. Сначала самолетом они прилетели из Камрани (Вьетнам) в Новосибирск, там сибиряков отсортировали – кого оставила на месте, кого – в Иркутск, а кого – в Красноярск. Жителей края получилось 30. За ними специально отправился спецрейс АН-24 авиакомпании «КрасАвиа». Об этом сообщил в своем «Инстаграме» министр транспорта края Константин Димитров (подробнее).

В Красноярском крае под карантин попало еще одно медицинское учреждение. У врача терапевтического корпуса Минусинской межрайонной больницы тест-анализ показал наличие коронавируса. Сам доктор госпитализирован во временный госпиталь для больных COVID-19, он открыт в Минусинске на базе детского инфекционного отделения (подробнее).

28 апреля православные отмечают Радоницу, в народе его еще называют Родительским днем. Принято в этот день приходить на кладбище, чтобы помянуть усопших родителей, а вместе с ними и всех остальных родственников. Так было всегда, даже во время атеистического социализма. У ворот городских кладбищ было столпотворения, приезжали семьями, на дорожках было не протолкнуться. Однако коронавирус вмешался и здесь. Власти попросили население в этот день не приезжать на кладбище, чтобы избежать возможных контактов друг с другой (подробнее).

Чем старше пациенты, тем больше они требуют к себе внимания. Ведь пожилые люди в возрасте 65+, да еще с наличием хронических заболеваний, входят в особую группу риска. Сегодня в больницах Красноярска на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 8 человек – все как раз такие возрастные пациенты.

К сожалению, с начала эпидемии на территории Красноярского края умерло уже 7 человек, зараженных коронавирусом (подробнее).