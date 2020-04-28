Новая информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 28 апреля: добавились 47 случаев, двое умерли

По данным краевого оперштаба на 14 часов 28 апреля в Красноярском крае зарегистрировано уже 574 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,0. Темп прироста – 8,9 %.

Общая география распространения – 41 территория края. Новых случаев за сутки – 47, это:

- Красноярск – 28

- Енисейский район – 5

- Большемуртинский район – 4

- Березовский – 2

- Курагинский район – 2

- по 1 случаю в Дивногорске, Железногорске (Подгорный), Норильске, Уяре, в Уярском и Шарыповском районах.

Есть и умершие – 2 человека: один в Красноярске, второй – в Ачинской больнице.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 752 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 266 человек. Снято с медицинского наблюдения 15 084 человек, поскольку у них истек 14-дневный срок, за последние сутки 279.

Всего обследовано с начала эпидемии в крае 57 781 человек, за последние сутки – 1687.

Добавим телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масочный режим в Красноярске: могут ли ввести в период коронавируса?

27 апреля масочный режим из-за коронавируса был введен в нескольких российских регионах. В ожидании Красноярский край, Тува и Хакасия: заранее разбираемся, когда нужно носить маску, а когда это делать даже вредно (подробнее).

В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда

В Красноярск накануне 23 апреля вновь привезли группу туристов из Таиланда. На сей раз самолет из Юго-ВосточнойАзии приземлился не напрямую в краевом аэропорту (общество).

От грудничков до пенсионеров. Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии из-за коронавируса

Теперь они просят помощи (подробнее).