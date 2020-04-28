Новая информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 28 апреля: добавились 47 случаев, двое умерли
По данным краевого оперштаба на 14 часов 28 апреля в Красноярском крае зарегистрировано уже 574 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,0. Темп прироста – 8,9 %.
Общая география распространения – 41 территория края. Новых случаев за сутки – 47, это:
- Красноярск – 28
- Енисейский район – 5
- Большемуртинский район – 4
- Березовский – 2
- Курагинский район – 2
- по 1 случаю в Дивногорске, Железногорске (Подгорный), Норильске, Уяре, в Уярском и Шарыповском районах.
Есть и умершие – 2 человека: один в Красноярске, второй – в Ачинской больнице.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 752 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 266 человек. Снято с медицинского наблюдения 15 084 человек, поскольку у них истек 14-дневный срок, за последние сутки 279.
Всего обследовано с начала эпидемии в крае 57 781 человек, за последние сутки – 1687.
Добавим телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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