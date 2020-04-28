2020-04-28T10:42:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Красноярске: могут ли ввести в период коронавируса?

27 апреля масочный режим из-за коронавируса был введен в нескольких российских регионах. В ожидании Красноярский край, Тува и Хакасия: заранее разбираемся, когда нужно носить маску, а когда это делать даже вредно
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Введут ли масочный режим в Красноярске?Введут ли масочный режим в Красноярске?Фото: Мария ЛЕНЦ
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На данный момент носить маски массово обязали жителей пяти субъектов для проезда в городском транспорте и при посещении общественных мест, в частности – магазинов и медучреждений.

Кому нужны маски?

Специалисты сходятся во мнении, что маски здоровым людям не обязательны. Еще в начале пандемии коронавируса ВОЗ не рекомендовал постоянно носить маски здоровым людям, а использовать их только врачам и людям с признаками простуды. Рекомендации все же надевать маски во время похода в магазин или другое общественное место обусловлены тем, что часто заболевание протекает бессимптомно и человек запросто может представлять опасность для окружающих.

Носить ли маски на улице?

На улицах Красноярска можно увидеть разных людей. Наиболее ответственные или напуганные надевают маски сразу, при выходе из дома. Носят их на улицах, при занятиях спортом на пустых стадионах, находясь за рулем, даже если в машине больше никого нет. Для модниц маски, расшитые стразами, стали современным аксессуаром, с которым они неохотно расстаются.

Специалисты МЧС посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице. Ношение маски на открытом воздухе является не просто нецелесообразным, а даже вредным. Эксперты напоминают, что постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды. На улице полезно дышать свежим воздухом, а маска необходима в местах скопления людей — в общественном транспорте и в магазине, во время ухода за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при непосредственном контакте с людьми, у которых есть признаки респираторной инфекции.

Что? Почем?

Маски имеют различную структуру, могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Чаще всего красноярцы пользуются многоразовыми, что объясняется прежде всего тем, что одноразовых масок в аптеках Красноярска практически нет. Некоторые сети принимают интернет-заказы, где упаковка в 50 штук стоит 1995 рублей, то есть цена одной маски приблизительно – 40 рублей. Что касается многоразовых защитных аксессуаров, то тут цены разные. Самые демократичные варианты можно приобрести за 130-150 рублей, средняя цена за маску с обычными марлевыми вкладышами – 250 руб., респираторы стоят также - от 250 рублей. Некоторые продавцы предлагают защиту с угольными фильтрами – за 400 рублей, а авторские работы с уникальным дизайном могут стоить свыше тысячи рублей.

КСТАТИ

Специалисты МЧС уточняют, что неважно, какой стороной носить маску, главное — она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Важно не забывать чаще менять маски и после их снятия, тщательно мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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