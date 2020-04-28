Только бы сажали: в Туве бесплатно раздают семена так называемого «борщевого набора»

В Туве до конца текущей недели раздают семена из так называемого «борщевого набора». По названию понятно, что речь идет об овощах первой потребности, которые входят в состав самого популярного российского супа – борща: картошка, лук, морковь, свекла, капуста, чеснок и так другие. Оказывается – это часть большой сельскохозяйственной политики правительства региона.

- Попались в руки интересные цифры. Оказывается, вся наша республика производит овощей так называемого «борщевого набора» всего на 26 % от существующей потребности. То есть остальные 74 % овощей к нам завозятся со стороны. Вот насколько мы недорабатываем, коллеги. По сути, огромную часть рынка упускаем. Вот почему на каждой весенней планерке твержу вам про развитие огородничества. Это ведь не только продовольственная подушка безопасности. Овощи в рационе дают сбалансированное питание и, следовательно, укрепляют здоровье. А это, как показывает история с коронавирусом, главное не только для каждого из нас лично, но и для всего государства, - рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В республике выращивают всего 26 % овощей, это мало. Фото: страница Шолбана Кара-оола в соцсети

И поручил двум своим ведомствам – министерству труда и министерству сельского хозяйства – пересчитать количество семей, которые имеют возможность выращивать овощи на огороде. Тува – традиционно животноводческий регион, тут разводят овец, лошадей, коров и даже верблюдов с яками. Но и у растениеводства здесь есть перспективы. Из 74 тысяч домохозяйств заниматься овощами имеют возможность более 22 тысячи. А пока по факту – всего 3 тысячи. Так что надо вовлекать народ в огород.

Муниципалитетам и общественникам дано задание всячески содействовать сельчанам: нужен чернозем или органические удобрения – подсобить, тем более с органикой в республике проблем нет. Нужно водоснабжение – помочь.

- Если их этих 22 тысяч семей хотя бы треть захочет на следующий год продолжить заниматься огородом, землей – можно считать, что большое дело сделали, - подытожил тувинский губернатор.

Сельчане получат семена в нужном количестве. Фото: страница Шолбана Кара-оола в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждому отцу-молодцу: якутский фермер помогает овощами мужчинам, в одиночку воспитывающим детей

Живет по принципу: если у самого много, почему бы не поделиться с другими

Молодого фермера Данила Павлова в Чурапчинском районеЯкутии многие знают. Большой душевной доброты человек, говорят о нем. Он и сам признается, когда помогает сельчанам бескорыстно и в ответ получает «спасибо», хочется сделать еще и еще (подробнее).