Родительский день: красноярцы ищут лазейки в заборах, чтобы попасть на закрытые кладбища

28 апреля православные отмечают Радоницу, в народе его еще называют Родительским днем. Принято в этот день приходить на кладбище, чтобы помянуть усопших родителей, а вместе с ними и всех остальных родственников. Так было всегда, даже во время атеистического социализма. У ворот городских кладбищ было столпотворения, приезжали семьями, на дорожках было не протолкнуться.

Однако коронавирус вмешался и здесь. Власти попросили население в этот день не приезжать на кладбище, чтобы избежать возможных контактов друг с другой. А если учесть, что на погостах обычно очень много пожилых людей (они входят в возрастную группу риска), опасность подхватить COVID-19 на самом деле велика.

Подъезды перекрыты больными машинами

О том, что кладбища будут закрыты, красноярцев информировали давно. Так что перерытые грузовиками подъезды и наряды полиции не стали ни для кого неожиданностью.

И все же нарушители есть. Вот что происходит на Николаевском кладбище. Ворота закрыты, на них висит объявление: «Кладбище временно закрыто для посещений. Приносим извинения за неудобство». Вроде все понятно. На входе дежурит смотритель и охранник. Внутри по территории ходят полицейские и останавливают посетителей, которые сумели пробраться сюда. Как? В любом заборе найдется лазейка, нужно лишь ее поискать. Так и здесь. Посетителей выпроваживают с территории, по-хорошему, без протоколов. Правда, как говорят очевидцы, охранники на выходе ведут себя довольно грубо.

На дорожках пусто, но чистоФото: Мария ЛЕНЦ

Из хорошего – внутри работают сотрудники, собирают листву, траву и мусор, подметают дорожки, подправляют покосившиеся оградки.

Добавим, что закрыты погосты предварительно до 30 апреля. Что как будет дальше – пока неизвестно.

Сотрудники кладбища наводят порядокФото: Мария ЛЕНЦ

Будем надеяться, что кучи мусора отсюда вывезутФото: Мария ЛЕНЦ