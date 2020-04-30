2020-04-30T08:49:21+03:00
Пресс-центр "КП"

«Майские праздники – кому отдых, а кому работа»

Начало в 10.00
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30 апреля, в 10:00 состоится онлайн-брифинг на сайте и в соцсетях КП (VK, FB) на тему «Майские праздники – кому отдых, а кому работа».

Майские праздники кому отдых, а кому работа..

В прямой эфир выйдут первый заместитель главы города Красноярска Владислав Анатольевич Логинов и заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Эдуардович Шлегель.

На вопросы пользователей соцсетей в онлайн-режиме будет отвечать заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Геннадьевна Дьякова.

Основные вопросы для обсуждения:

- Особенности работы в праздничные дни — чувствуются ли выходные во время самоизоляции? Какие работы идут без перерыва на отдых и карантин?

- Ключевые точки ремонтной программы – где ожидается перекрытие дорог этим летом. Как будет организовано взаимодействие коммунальных и дорожных служб?

- Прогноз по завершению отопительного сезона — когда пора перекрывать тепло? Почему нельзя сделать это уже сейчас?

- Из-за весенних пожаров в садах и пала травы город периодически окутывает дымкой. Действовал режим НМУ. Что делают энергетики, чтобы не усугублять экологическую ситуацию? Как идет модернизация ТЭЦ-1, какие перспективы по замещению котельных?

Онлайн-брифинг с 10.00 смотрите тут:

vk.com/krskpru, facebook.com/krskpru, на главной странице krsk.kp.ru.

Площадка для ваших вопросов – группа «Комсомольской правды» Вконтакте vk.com/krskpru

Также можно прислать вопросы заранее на почту: varvarar@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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