Красноярский филиал Россети Сибирь: «Работа энергетиков не стоит на месте»

Директор Красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков начинает свой рабочий день с ежедневной планерки со своими коллегами – у директоров производственных отделений узнает, какая обстановка в районных электросетях, хватает ли персоналу, которые трудятся «в полях», масок и антисептиков, как себя чувствуют остальные сотрудники, все ли в порядке со здоровьем. С введением режима самоизоляции в регионе переживание руководителя за своих подчиненных, за работу компании отнюдь не формальное – нынешние условия заставляют еще больше собраться и держать руку на пульсе. О том, какие изменения произошли в работе крупнейшей энергокомпании края и отразятся ли они на потребителях, и пойдет наш разговор.

Максим Шитиков, директор Красноярского филиала Россети Сибирь

Все сервисы перешли на «удаленку»

- Максим Валерьевич, что изменилось в работе энергокомплекса?

- Ситуация с коронавирусом очень серьезная, странно, что многие ее недооценивают. Наша компания всегда уделяла внимание развитию ИТ-инфраструктуры, что позволило нам оперативно перестроить все бизнес-процессы. На предприятии 90% офисных сотрудников переведены на удаленную работу, все рабочие встречи и совещания происходят сейчас в режиме видеоконференций, служебные командировки и поездки в соседние регионы отменены.

Но сказать, что Красноярский филиал Россети Сибирь работает как раньше, нельзя, отмечает Максим Шитиков. Центр обслуживания клиентов перешел на дистанционную работу с потребителями, чтобы ограничить личные контакты и сохранить, как здоровье сотрудников, так и наших клиентов. С конца марта на заочную работу перешли и пункты работы с потребителями во всех производственных отделениях филиала по Красноярскому краю. Однако такой формат обслуживания не отразился на качестве услуг - все вопросы решаются по телефону и с помощью различных онлайн-сервисов.

В основном клиенты обращаются через сайт компании www.rosseti-sib.ru, также через портал www.светлаястрана.рф и портал электросетевых услуг www.портал-тп.рф. С начала работы офисов в дистанционном режиме количество интерактивных обращений в Красноярский филиал выросло почти в два раза. Как показал анализ динамики обращений в компанию, онлайн-сервисы достаточно эффективны.

- Какие сложности возникают в связи с введенным режимом самоизоляции?

- В сложившейся ситуации важно не забывать о своих обязательствах и ответственности. Энергетики продолжают свою работу. По-другому быть не может. Да, вопрос безопасности и сохранения здоровья сейчас стоит на первом месте. И мы минимизируем любые контакты персонала с потребителями. Все бригады обеспечены средствами защиты – масками, антисептиками, в РЭСах организована раздельная работа персонала, усилены меры по обработке и дезинфекции помещений. В целом обстановка в подразделениях спокойная. Введенные меры дали нам возможность получить огромный опыт решения непредвиденных ситуаций. Персонал сработал четко и процесс работы в режиме самоизоляции отлажен.

Плановые отключения – вынужденная необходимость

- А как обстоят дела с ремонтной программой?

- Наша задача - качественное энергоснабжение потребителей и социально значимых объектов, поэтому остановить плановые работы мы не можем, вне зависимости от ситуации с пандемией. И нам важно предупредить людей – да, плановые отключения будут, они неизбежны при проведении ремонтов, замене оборудования. Конечно, мы стараемся их минимизировать, чтобы в условиях самоизоляции не лишать жителей привычного комфорта. Но все же полностью исключить их нельзя. Поэтому просим красноярцев отнестись к этому с пониманием. К бесперебойному электроснабжению сети должны быть готовы в любую погоду. Но особое испытание на прочность энергосистема проходит зимой, к которой мы должны быть готовы на 100%. Кроме плановых, проводятся работы, требующие оперативного исполнения, например, в случае технологических нарушений. Это ежедневный труд энергетиков, который подчас скрыт от посторонних глаз. В этих непростых условиях благодарю всех сотрудников за качественную работу, ответственность и профессионализм.

Более того, на особом контроле у «Красноярскэнерго» энергоснабжение более трех тысяч объектов стратегического значения - городских и краевых больниц и поликлиник, cаll-центров, банков, МФЦ, услуг сотовой связи и доступа к сети интернет и других важных для жителей края организаций. На страже надежного электроснабжения Красноярского края находятся 134 оперативных бригады, технологическое управление сетями в круглосуточном режиме осуществляет 118 человек, в постоянной готовности находится 41 резервный источник снабжения электроэнергией.

Платежная дисциплина – залог надежного энергоснабжения

Министр энергетики Александр Новак сообщил о снижении собираемости платежей за электроэнергию в России с начала апреля на 7%. В итоге, под угрозой и ремонт сетей, и соответственно, надежность энергоснабжения. Дело в том, что многие потребители восприняли отмену пени за просрочку по коммуналке как возможность вообще не платить. А ведь платежная дисциплина влияет, в том числе, и на стартовавшую уже ремонтную программу.

Краевое правительство, которое отвечает за общую энергобезопасность региона и понимает, что зимой оставить население без стабильного света и тепла подобно катастрофе, поддерживает энергетиков. По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева, сфера жизнеобеспечения должна быть подготовлена к новому осенне-зимнему периоду. Это ключевая задача для энергетиков и предприятий жилищно-коммунального комплекса, даже в условиях противодействия коронавирусной инфекции.

- Важно, чтобы потребители осознавали, что работа энергетиков не стоит на месте, - отмечает директор Красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков. - Мы выполняем свои обязательства. И для отрасли в целом важно, чтобы это работало в две стороны, и электроэнергия своевременно оплачивалась. Основные процессы должны быть неизменны. Ведь уже фиксируются некие изменения в отрасли. Например, у крупных промышленных компаний наблюдается снижение энергопотребления, а бытовых потребителей, наоборот, рост. Хотя, конечно, еще рано говорить о последствиях введенных в стране мер.

СПРАВКА

По поручению главы компании «Россети» Павла Ливинского, ремонтную компанию и подготовку к зиме красноярские энергетики возобновили 6 апреля. Общие затраты на 2020 год составят 623 миллиона рублей. Красноярским филиалом запланирован ремонт 5 528 км воздушных линий электропередач, расчистка 2227 га трасс воздушных ЛЭП, ремонт 4997 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ и 1828 единиц оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей.

ВАЖНО

Свои вопросы, жалобы, предложения можно задать Максиму Шитикову напрямую – каждый месяц руководитель Красноярского филиала проводит прямые линии с потребителями, и каждое обращение, каждый поступивший звонок лично берет на контроль. Следующий диалог состоится 20 мая. Свои вопросы можно задать с 15:00 до 16:00 по номеру: 8-800-100-61-69. Обо всех будущих прямых линиях можно узнавать на официальном сайте Россети Сибирь www.rosseti-sib.ru (раздел «Прямые линии и встречи») и в группах социальных сетей компании – группа «Россети Сибирь в Красноярском крае» на страницах OK.ru и VK.com.