2020-04-28T09:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Где нужно носить маски и перчатки в Красноярске в период коронавируса 2020: что считается общественным местом

Комментарий юриста: когда можно оспорить штраф за нарушение масочного режима, и где небходимо носить маски и перчатки
Мария ИВАНОВА
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Рассказываем, где нужно носить маски и перчаткиРассказываем, где нужно носить маски и перчаткиФото: Мария ЛЕНЦ
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В российских регионах начали массово водить масочный режим – таковой уже объявлен в Севастополе, на территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая Якутск, на Камчатке и Ивановской области; в Хабаровском крае, части Кузбасса, с 1 мая к этим регионам присоединится Свердловская область, и видимо, этот список будет продолжен. Вероятность введения масочного режима рассматривают и в Красноярском крае, а также республике Хакасия. В каждом регионе индивидуально решается, насколько строгим будет этот режим. То есть, без маски нельзя будет прийти, скажем, в магазин или проехаться в автобусе. А в некоторых постановлениях понятие водится шире – без маски нельзя появляться в «общественных местах». Что значит «общественное место»? считается ли таковым городская улица, парк? И так далее? Есть ли вообще такое определение в законодательстве? Мы попросили ответить на этот вопрос профессионального юриста адвоката Николая Алмаева (Красноярск).

- В законодательстве нет четкого определения «общественное место» - говорит Николай Михайлович. – Это и пробел, с одной стороны, но с другой, и правильно – иначе подобное положение было бы слишком громоздким – невозможно перечислить списочно все места, которые считались бы общественными, либо нет, возникало бы много спорных ситуаций. Если проанализировать различные законодательные акты, можно сделать такой вывод.

Общественными считаются:

- Места, куда может пройти неограниченное количество людей (то есть, разрешен доступ всем категориям граждан, в неограниченном количестве (имеется в виду на протяжении определенного времени). К примеру, парк (не важно, платный или бесплатный – не важно, но кто угодно может сюда прийти. Однозначно двор жилого дома, и пр.

- Здания и сооружения, где оказываются услуги гражданам (от администраций до магазинов).

- Транспорт (не считая личного авто) – самолет, автобус, машина, электричка, поезд и так далее.

- Места, где своими действиями (громкая музыка, шум, неподобающий внешний вид, курение и так далее) вы можете причинить неудобства, нарушить права других людей.

Не считаются:

- Личная территория: машина, дача, квартира.

- Спорной может быть ситуация, я, как адвокат, наверное, оспорил бы наложение штрафа в данном случае, если бы под санкцию нахождения без маски «в общественном месте» попало бы ваше нахождение на улице, где рядом никого, скажем, нет. Или отдых в лесу, на берегу реки (если это не специально оборудованные места отдыха).

ИСТОЧНИК KP.RU

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