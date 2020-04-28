Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года: возвращение туристов из-за границы и новые выздоровления

По данным Роспотребнадзора на утро 28 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае возросло до 527. За прошедший день заразившихся COVID-19 стало больше на 19 человек. География распространения – это уже 40 муниципальных образований края. Из 527 пациентов вылечили 65 (+6 за сутки), погибли пять. А вот главные новости о ситуации с коронавирусом на этот час.

Эвакуированных из Вьетнама туристов доставили домой

Еще один рейс с туристами из-за рубежа вернулся в Красноярск. Это те, кто застрял во Вьетнаме – в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта Константин Димитров.

В понедельник, 27 апреля, по поручению губернатора края Александра Усса за ними отправили в Новосибирск самолет АН-24. «Всем пассажирам предстоит пережить две недели самоизоляции, но уже на родной земле», - пояснил министр.

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Красноярец и еще 170 человек застряли в Новой Зеландии

Житель Красноярска Матвей Вальев и еще 170 туристов из-за всплеска COVID-19 и закрытия границ не могут вылететь из Новой Зеландии. Теперь они просят помощи в возвращении на родину.

Матвей увлекается путешествиями, посетил больше 250 стран, но не подозревал, что такое возможно. Улетел в Новую Зеландию еще в конце декабря. Собирался провести там три месяца, а затем – обратно, но, увы… Оказался запертым в чужой стране.

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Всем пассажирам предстоит пережить две недели самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные горожане «самоизолировались» на Столбах

В городе и края которую неделю подряд действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. За нарушение могут наказать штрафом – до трех тысяч рублей. Кроме того, нацпарк полностью закрыт для посещения. Однако мало кого это остановило – люди пошли на Столбы целыми семьями.

- Желающих было много, - сетуют представители администрации нацпарка. - Некоторые сознательно не хотели подчиняться – выполнить требования и вернуться домой. Кто-то пошел даже на оскорбления. За это тоже грозит наказание.

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В Родительский день кладбища Красноярска закрыты

Это вынужденная мера, необходимая, чтобы ограничить распространения коронавирусной инфекции. Ведь в день повиновения усопших на погосты приезжают тысячи человек, запускают даже дополнительные автобусы.

Так что – по распоряжению главы города Сергея Еремина – в Родительский день проезды к городским кладбищам и парковки возле них закрыли. Допуск на территорию возможен только в случае похорон.

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Роддом в Солнечном готовят для беременных с коронавирусом

А также тех, кто был в контакте с зараженными COVID-19, рассказали в оперштабе.

- Это необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности и здоровья будущих мам и малышей, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Принимать женщин с COVID-19 начнут с 28 апреля. Остальных жительниц Советского района направят в другие роддома. В какие именно, будет зависеть от особенностей течения беременности.

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