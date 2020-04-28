Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 28 апреля 2020 года: подтверждены 527 случаев заражения COVID-19

По данным на утро 28 апреля, число жителей Красноярска и края, заразившихся коронавирусной инфекцией, достигло 527. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 19 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Таким образом, темп прироста составил 3,7 %. Из 19 новых случаев заболевания 15 зарегистрированы в Красноярске, по одному в Канске, Дивногорске, Сосновоборске и Емельяновском районе. Всего COVID-19 охватил 40 районов и городов края.

И 527 зараженных коронавирусной инфекцией 65 выздоровели, 5 умерли, остальные продолжают лечение.

- Под медицинским наблюдением на дому находится 1765 человек, - делятся специалисты. – В том числе за последние сутки взято под наблюдение 100. Снято 14805 человек, за сутки 69. Всего обследовали 56094 человека, за последние сутки - 2612.

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