2020-04-27T16:35:45+03:00
Происшествия

Как живой щит. Глава поселка в Туве стал рядовым пожарным, чтобы не пустить огонь к домам

Юрий Ананьин, не раздумывая, сам отправился бороться с пламенем [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Глава поселка в Туве стал рядовым пожарным, чтобы не пустить огонь к домам. Фото: соцсети, tuva-online.Глава поселка в Туве стал рядовым пожарным, чтобы не пустить огонь к домам. Фото: соцсети, tuva-online.
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Из кресла руководителя – в самое пекло. Глава поселка Каа-Хем в Кызыльском районе в Туве Юрий Ананьин «разжаловал» себя в рядовые пожарные. Фактически отправился на передовую, рассказали жители.

Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Разжигать костры, работать с огнем запрещено. Стоит жара, сильный ветер, все может полыхнуть от одной искры.

Так и произошло. Кто-то из местных пустил пал травы, от него занялась свалка на окраине поселка. А тут еще дует – со скоростью 15 метров в секунду. Казалось, вот-вот, и огонь перекинется на жилые дома… Медлить было нельзя.

Глава и его коллеги сдерживали распространение огня. Фото: соцсети.

Глава и его коллеги сдерживали распространение огня. Фото: соцсети.

- Вызвали пожарных, а сами – я и мои коллеги из администрации – выдвинулись на место, - рассказал Юрий Юрьевич корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». – Никакой необыкновенной отваги в этом нет, обычная мужская работа. Сбивали пламя. А когда приехали пожарные, все вместе справились с огнем.

Но главное – выиграли время, не дали стихии «наброситься» на жилые дома.

Справились всем миром. Фото: соцсети.

Справились всем миром. Фото: соцсети.

- Мы же советской закалки! – говорит Юрий Ананьин. – Тут уж без вариантов - должен сам. К тому же пример подает глава республики, он в 2019-м году лично тушил возгорание. А у меня уже был опыт борьбы со степным пожаром. Это когда горит трава, огонь распространяется моментально, и его направление меняется в зависимости от направления ветра. А ты должен все учитывать. Вот это было серьезно.

СПРАВКА «КП»

Юрий Юрьевич Ананьин родился 30 апреля 1965 года в Кызыле. Окончил педагогический институт, Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет классный чин «действительный муниципальный советник 1 класса» (2002), действительный государственный советник РТ 3 класса.

В разные годы работал завотделом обкома ВЛКСМ, первым секретарем Кызылского горкома ВЛКСМ, председателем Союза молодежи Тувы, первым замминистра по делам молодежи, секретарем Великого Хурала (съезда) народа РТ, руководителем аппарата правительства - министром РТ, председателем Кызылского городского Хурала представителей, советником главы-председателя правительства РТ.

Трижды избирался депутатом Кызылского городского Хурала представителей. Ветеран труда, награжден юбилейными медалями Республики Тыва, «200 лет МВД РФ». Женат, растит двух дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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