Заразились в бане: житель Хакасии вернулся с вахты с коронавирусом и пригласил друзей попариться

Читаешь сводки с оперштаба и уже ничему не удивляешься: люди могут подхватить коронавирус в любых местах. Кто-то рассказывает, что проехался в автобусе без маски. Кто-то признается, что сходил в гости к родственнику, вернувшемуся из-за границы. Или подвел несознательный коллега по работе. К сожалению, есть случаи, когда источники заражения находятся в стенах медицинских учреждений. Но история, которая произошла в поселке Черемушки в Хакасии (где живут сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС), удивила – так удивила. Подробности «Комсомольской правде» сообщил собственный источник.

Молодой человек в возрасте до 40 лет вернулся домой с работы. Трудится он вахтовым методом где-то в районах крайнего севера. Обратный путь его лежал через Москву, поэтому когда самолет приземлился в аэропорту хакасской столицы, мужчину проверили тепловизором и вручили ему под подпись бумажку. А там черным по белому было написано: 14 дней – на полный карантин.

Вахтовик позвонил семье, объяснил ситуацию. В общем, когда подъехал к дому (он живет в частном секторе), для него семья уже приготовила апартаменты – баню. Там постель, телевизор, многоразовое питание у порога. Казалось бы, все условия для отдыха. Но через пару-тройку дней мужчина заскучал. Растопил баню пожарче и позвал в гости трех друзей. Видимо, начитался в интернете, что коронавирус погибает при высокой температуре, так что попарилась компания от души.

Все бы ничего, но еще через несколько дней у вахтовика поднялась температура, он позвонил в «Скорую». Результаты теста подтвердили у него коронавирус. Эпидемиологам мужчина клялся: никуда не выходил, ни с кем не общался, не грешен. Но вскоре на горячую линию позвонили один за другим три человека и признались, что парились вместе с вахтовиком в бане. У них взяли мазки на анализы и пока что отправили по домам на самоизоляцию – ждать результатов.

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