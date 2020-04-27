Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 апреля: подтверждены еще 19 случаев заражения COVID-19

По последним данным на 14 часов 27 апреля, в Красноярском крае зарегистрировано еще 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. То есть за весь период пандемии в регионе насчитывается 527 заболевших COVID-19.

География распространения – 40 городов и районов края. Темп прироста составил 3,7%. Выздоровевших с начала эпидемии 65 (+6 за сутки), умерших – 5. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

Повторимся, за последние сутки зарегистрировано 19 случаев заболевания, из них:

- в Красноярске – 15

- Дивногорске, Сосновоборске, Канске и Емельяновском районе по одному.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1765 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 100. Снято с медицинского наблюдения за сутки 69 пациентов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53.

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