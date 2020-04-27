Коронавирус в Красноярске, последние новости на сегодня, 27 апреля 2020 года: коронавирус уже в 40 муниципалитетах края

В Красноярском крае на 27 апреля 2020 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 508. Из них 59 пациентов вылечились, погибли 5 человек. На сегодняший день 1734 человека находятся под наблюдением врачей (+86 за сутки). Снято с наблюдения 53 человека.

Новые случаи заболевания COVID-19 установлены в 40 муниципальных образованиях края. Из них зафиксировано 28 случаев в Красноярске, 4 - в Дивногорске, по два в Березовском и Уярском районах. По одному случаю в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,8 процентов.

В Хакасии еще у 25 жителей подтвердился диагноз COVID-19. В общей сложности сейчас в Республике коронавирусная инфекция подтверждена у 176 человек. Из новых случаев самый крупный очаг пришелся на Абаканскую городскую больницу (12 человек). Еще один инфицированный выявлен в Белоярской больнице. Остальные заболевшие проходят по семейному контакту. (Подробности)

Случай из ряда вон выходящий произошел в Красноярске 25 апреля. Из окна своего служебного кабинета, расположенного на пятом этаже, прямо посреди дня пошатнулась и выпала исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов.

По информации, опубликованной на официальном сайте госпиталя, с февраля эту должность занимала Елена Непомнящая. 47 лет. Обладатель степени кандидата медицинских наук. Двое сыновей. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации БСМП. Ей проведена срочная операция, жизнь удалось спасти, но хороших прогнозов врачи не дают. (Подробности)

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