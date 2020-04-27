Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 апреля 2020 года: подтверждены 508 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае на 27 апреля 2020 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 508. Из них 59 пациентов вылечились, погибли 5 человек. На сегодняший день 1734 человека находятся под наблюдением врачей (+86 за сутки). Снято с наблюдения 53 человека.

Новые случаи заболевания COVID-19 установлены в 40 муниципальных образованиях края. Из них зафиксировано 28 случаев в Красноярске, 4 - в Дивногорске, по два в Березовском и Уярском районах. По одному случаю в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,8 процентов.

В краевом министерстве здравоохранения рекомендуют жителям края при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания). Не занимайтесь самолечением, сразу же вызовите на дом врача либо скорую помощь. Обязательно расскажите, были ли в ближайшее время за рубежом и соблюдали ли принципы самоизоляции.

Всем жителям края старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, должна быть организована на дому поликлиниками по месту жительства.

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