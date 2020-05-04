2020-05-04T11:55:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 4 мая 2020 года: выявлены еще 42 пациента с COVID-19

Всего в Красноярском крае коронавирусная инфекция обнаружена у 823 человек
Ольга КОСТИНА
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Зарегистрированы новые случаи зараженияЗарегистрированы новые случаи зараженияФото: Мария ЛЕНЦ
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Из оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поступила новая информация по количеству зараженных.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 4 мая (14.00 часов) за весь период подтвержденный диагноз COVID-19 выявлен у 823 человек. За сутки еще 42 пациента узнали, что у них коронавирусная инфекция. Новые случаи зарегистрированы в Красноярске – 33, в Курагинском районе - два, по одному случаю в Минусинске, Дивногорске, Назарове, в Емельяновском, Березовском, Енисейском, Минусинском районах.

- Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора края.

Всего случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 41 муниципальном образовании края. Темп прироста заболевших в среднем за неделю составляет 5,4 процента.

На сегодняшний день 1742 человека находятся под наблюдением врачей (+55 человек за сутки). Снято с медицинского наблюдения 15758 пациентов (+59 человек за сутки).

В краевом министерстве здравоохранения настоятельно рекомендуют при первых признаках респираторных инфекции остаться дома и вызвать врача или скорую помощь

Работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53. По этому телефону можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе медицинских служб и мерам профилактики.

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Использование лицевых масок рекомендовано при посещении закрытых помещений, в общественном транспорте, в местах массового скопления людей. Это могут быть как медицинские маски, так и лицевые маски, приобретенные в розничной торговле или изготовленные самостоятельно (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 4 мая 2020 года: еще у 30 человек выявлен COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена еще у тридцати человек. Из них 13 случаев зафиксировано в городской больнице Абакана, в том числе это четверо сотрудников медицинского учреждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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