2020-05-04T11:27:17+03:00
Общество

Бессмертный полк на День Победы 9 мая 2020 года в Красноярске: акция пройдет в режиме онлайн

Рассказываем, как пройдет акция Бессмертный полк в Красноярске в 2020-м году и как в ней принять участие
Татьяна РЯБИНИНА
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Так прошла акция Бессмертный полк в 2019-м годуТак прошла акция Бессмертный полк в 2019-м годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Впервые Бессмертный полк прошел по улицам Красноярска в 2013 году. С тех пор невозможно представить День Победы без торжественного шествия колонны... В 2020-м году из-за пандемии коронавируса акция в Красноярске пройдет в режиме онлайн.

Желающим принять участие нужно заполнить форму на сайте Бессмертного полка России (www.polkrf.ru) с информацией о ветеране Великой Отечественной войны, добавить его фото, а также свое фото со штандартом. На основе всех данных будет автоматически сформирован видеоряд из фотографий участников войны и их родственников. Фотоматериалы будут транслироваться на уличных и торговых медиаэкранах по всей стране. Также жители смогут принять участие в акции 9 мая, выставив штандарты с фотографиями участников войны в окна своих квартир.

В 19.00 память павших в Великой Отечественной можно также почтить минутой молчания, после которой все жители Красноярска смогут выйти на балконы своих квартир и вместе с соседями по дому спеть песню "День Победы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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