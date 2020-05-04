День Победы 9 мая 2020 года в Красноярске: программа мероприятий, что посмотреть в режиме самоизоляции

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы, но все торжества перенесены на более поздний срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Однако акции памяти с учетом режима самоизоляции пройдут 9 Мая во всех регионах. В десятках городов страны готовятся воздушные парады и салюты, в Центральном военном округе названы только Екатеринбург и Новосибирск. Красноярска в списке пока нет. В День Победы, в 14.00 по местному времени, Президент России Владимир Путин в эфирах государственных телеканалов объявит минуту молчания в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

Самое главное - акция «Бессмертный полк». Впервые пройдет в онлайн-режиме - подробности здесь.

Всероссийская акция «Окна_Победы» стартовала по всей стране 1 мая. Принять участие в ней может любой желающий. Участникам акции предлагается оформить окна своих квартир, домов, офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. А фотографии оформленных окон разместить в социальных сетях с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #МирныеОкнаКрасноярскийкрай.

«Георгиевская ленточка» - в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.

Можно найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней селфи и опубликовать фотографию в социальных сетях с ответом на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента». Запись должна сопровождаться хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Если нет ленты, то можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории». Такая услуга доступна в официальном аккаунте движения «Волонтеры Победы» @vsezapobedu .

Проект «Судьба солдата. Онлайн»

Поскольку коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили помочь россиянам в установлении судеб пропавших без вести фронтовиков. Добровольцы «Поискового движения России» запустили проект «Судьба солдата онлайн» по сбору заявок на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оставить заявку на поиск можно, заполнив онлайн-форму – vk.cc/asdpS6. Также заявка доступна на сайте поискового движения России – rf-poisk.ru, а также в аккаунтах в социальных сетях – vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить, – ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно. Обязательно нужно указать личные контакты – телефон, e-mail, чтобы с родными могли связаться поисковики.

«Маленькие герои»

«Роев ручей» объявил творческий конкурс о животных на войне. В нем могут принять участие дети от 6 до 17 лет, которые в рисунках, эссе или сочинениях опишут подвиг животных на войне.

Во время войны собаки отыскивали раненых солдат на полях, искали мины и снаряды, подрывали вражеские танки, лошади перевозили военную технику и продовольствие, а голуби доставляли почту.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

– «Животные на войне», где будут оцениваться рисунки, иллюстрирующие, как животные оказывали помощь в боевых действиях либо в тылу;

– «Зоопарки во время войны», где нужно будет представить эссе на тему жизни зоопарков в военный период;

– «Настоящие герои», где необходимо подать сочинение, рассказывающее о том, как животные помогали на фронтах и в тылу. История может быть основана на воспоминаниях бабушек и дедушек или других очевидцев событий либо собственного сочинения.

Заявки с приложенной конкурсной работой нужно отправить до 10 мая на электронную почту: ruchey.roev@yandex.ru с пометкой «Маленькие герои» и указанием номинации.

Онлайн-экскурсия о штурме Берлина

На youtube-канале московского Музея Победы регулярно появляются интернет-экскурсии для любителей истории.

В новой программе, посвященной диораме «Штурм Берлина», виртуальные посетители узнают о последних днях Великой Отечественной войны. А еще о том, какие реальные герои изображены на полотне, в какой точке сходятся все сюжетные линии и какая сцена - главная. Создатель диорамы народный художник Вениамин Симбирский изобразил весь Берлин в огне пожаров, и все же самым ярким акцентом картины стало Знамя Победы.

Формат виртуальной экскурсии позволит рассмотреть мельчайшие детали диорамы, которые обычно ускользают от взоров гостей. Завершит программу викторина, ответив на вопросы которой, самые активные интернет-пользователи получат подарки от музея.

Медаль за бой, медаль за труд!

Молодежная библиотека предлагает принять участие в краевом историко-патриотическом онлайн-тесте «Медаль за бой, медаль за труд!». Тест проходит с 20 апреля по 12 мая. К участию приглашают жителей Красноярского края в возрасте от 14 до 30 лет.

Тест состоит из 15 вопросов. Для успешного прохождения теста необходимо правильно ответить на все вопросы и набрать 75 баллов. Информация об итогах проведения онлайн-теста «Медаль за бой, медаль за труд!» будет размещена на сайте и в группах библиотеки 15 мая.

Акция «Спортсмены-герои»

Ежедневно в социальных сетях портала kraysport.ru публикуются материалы о подвигах красноярских спортсменов в годы Великой Отечественной войны.

За годы войны в Красноярском крае было подготовлено 143 тысячи значкистов комплекса ГТО, 210 тысяч лыжников, 50 тысяч бойцов рукопашного боя, свыше тысячи стрелков-мотоводителей. Среди них лучший физкультурник Красноярского края Николай Тотмин, один из лучших стрелков в спортивном обществе «Динамо» Андрей Водяников, футболист и хоккеист Евгений Бурыхин и многие другие.

Узнать о подвигах красноярских спортсменов в годы войны можно на страницах спортивного портала kraysport.ru в «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Красноярцы могут принять участие в патриотических акциях, организованных различными спортивными организациями.

В одной из них, «Шаги памяти», организаторы предлагают всей страной в онлайн-режиме дойти до Берлина.

От Москвы до Берлина – 1814 км. Именно это расстояние предстоит преодолеть тем, кто примет участие в акции.

Все желающие смогут замерять пройденное расстояние с помощью шагомеров или любых других фитнес-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны. Участники могут передвигаться любым удобным для них способом – пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры. Акция продлится до 9 мая.

Для участия в акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы» нужно поднять гирю любого веса 75 раз и снять об этом ролик продолжительностью не более четырех минут. В акции можно участвовать как индивидуально, так и всей семьей. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть с хештегом #ГириПобеды75. Все участники мероприятия получат электронный сертификат акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы» и памятную медаль.

Подробности акции можно узнать в группе акции «ВКонтакте». В группе можно посмотреть видео участников. Акция продлится до 8 мая.

«Читаем Астафьева вместе»

Библиотека-музей В.П. Астафьева объявила читательский марафон, его суть в том, что каждый может прочитать отрывок из любимых произведений писателя о войне, записать небольшие 2-минутные видеофрагменты и прислать на почту biblio.ast@mail.ru

Онлайн-марафон «Читаем Астафьева вместе» посвящен Году памяти и славы.

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