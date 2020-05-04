В Красноярске группа «Яхонт» исполнила свои хиты под окнами инфекционного госпиталя, где лечат пациентов с COVID-19

Красноярская группа «Яхонт» часто выступает на главных площадках России - Красной площади и в Кремлевском зале. Но 3 мая впервые их концерт состоялся не на сцене, а под окнами госпиталя Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске (ул. Вавилова, 23 «б»). Сейчас здесь лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Так знаменитые музыканты решили поддержать медиков, которые проводят трудные многочасовые смены в борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов.

Медикам еще предстоит три недели провести на работе Фото: skc-fmba.ru

Звучали всем известные песни - «Мой Красноярск», «Черный ворон», «Чистым полем», «Все у нас получится» и многие другие хиты. Не было ни одного свободного окна. В каждом музыкантам аплодировали зрители. Врачи и медсестры в масках, пациенты в больничных халатах – все они подпевали свои любимые песни. Пели, улыбались, махали руками, хлопали, вытирали слезы, появившиеся от избытка нахлынувших эмоций.

В каждом окне зрители Фото: skc-fmba.ru

- Это был абсолютно искренний порыв, мы приехали сюда по велению души, - рассказал Флорид Исламов, руководитель музыкального коллектива. - Врачи и медсестры не могут покинуть госпиталь, скучают по родным и близким. Мы хотели поднять им настроение и боевой дух. Наши произведения – о любви и дружбе, что сейчас особенно важно.

Инфекционный госпиталь ФСНКЦ ФМБА России для лечения коронавирусной инфекции рассчитан на 60 мест. В нем круглосуточно более недели работают врачи различных направлений - пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты, а также более 50 человек среднего персонала. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, впереди у врачей и медсестер первой смены еще три недели работы.

Сюрприз удался! Фото: skc-fmba.ru

Добавим, что концерт группы «Яхонт» был организован при активном участии руководства Красноярского машиностроительного завода. И это было очень нужно для поддержания боевого духа, как медиков, так и пациентов.

По последним данным, в Красноярском крае зарегистрирован 781 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому - 1746 человек. Погибли от коронавирусной инфекции 11 пациентов. Выздоровели 153 заразившихся.

Пациенты тоже с удовольствием послушали любимые песни Фото: skc-fmba.ru

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