2020-05-04T04:22:32+03:00
Общество

В Красноярске в День Победы будет тепло и облачно

Синоптики обещают на предстоящей неделе резкие перепады температур
Ольга КОСТИНА
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В краевой центр вернется летнее теплоВ краевой центр вернется летнее теплоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 4 мая снова будет жарко. Но не весь день. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до +25 градусов. Но к вечеру погода резко испортится. Возможен небольшой дождь, и даже гроза. Порывистый ветер до 10-14 метров в секунду, во время грозы с усилениями до 18 метров в секунду.

Более подробный прогноз на неделю для жителей Красноярского края от синоптиков красноярского Гидрометцентра. Сразу предупредим, дождь зарядит на три дня.

Во вторник, 5 мая, в дневные часы ожидается лишь +10 градусов. Странно это осознавать, ведь накануне было +25. Столь резкий перепад может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. Поэтому, будьте готовы.

В среду, 6 мая, дождливо, но изредка из-за туч будет выглядывать солнышко. В светлое время суток потеплеет до +15 градусов. Ночью до +6, осадки продолжатся.

В четверг, 7 мая, снова все затянет тучами. Днем ожидается до +16 градусов, в темное время суток до +8 градусов.

В пятницу, 8 мая, наконец-то, осадки прекратятся. До +17 днем и до +6 ночью.

В День Победы, 9 мая, будет облачно, но без осадков. Синоптики прогнозируют до +23 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в воскресенье, 10 мая, снова вернется летнее тепло. Ожидается до +26 градусов, солнечно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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