Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 апреля: отмена самоизоляции в 4 районах, помощь бизнесу и населению

По данным на утро 26 апреля, в Красноярском крае лабораторно подтверждены 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вирус зарегистрирован в 38 городах и районах края. Успешно излечились и отправлены домой 59 пациентов. 5 человек умерли.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому в некоторых районах региона отменен режим самоизоляции. Норма вступила в силу с субботы, 25 апреля. Речь в указе губернатора идет о территориях, до которых коронавирус не добрался. Главы этих муниципалитетов обратились к губернатору и в Роспотребнадзор с тем, чтобы в связи с отсутствием случаев заражения самоизоляцию отменить (подробнее).

Власти Красноярского края разработали систему мер поддержки населения и предпринимателей, которые понесли убытки от коронавируса. Всего в документе 38 пунктов. Речь в нем идет о всесторонней помощи, которая подразумевает льготы, программы поддержки, выплаты, рекомендации по кредитным каникулам и прочие механизмы (подробнее)..

На платформе «Активный гражданин» власти запустили голосование по электронным пропускам, действующим в период самоизоляции. Пройти опрос можно после авторизации на портале госуслуг. Цель - выяснить, какие пропуска наиболее удобны для красноярцев - бумажные или электронные. Кроме того, предлагается высказать свои пожелания и предложения по введенной системе (подробнее).

В Красноярск привезли первую партию тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу – 2 000 единиц. Такие исследования уже начали проводиться в Москве, получается, что Красноярск стал вторым регионом в этом проекте. И буквально в ближайшее время на антитела к 2019-n-CoV начнут тестировать медицинских работников, которые сейчас на передовой – работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами (подробнее).

Пациентов красноярской больницы № 7, что на улице Павлова, отказываются выписывать из стационара домой. Вместо этого всех, и врачей и больных, начали поголовно тестировать на коронавирус. И, соответственно, пока не придет результат из лаборатории, никто из пациентов не может покинуть стен больницы (подробнее).