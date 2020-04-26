2020-04-25T18:12:10+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 апреля: отмена самоизоляции в 4 районах, помощь бизнесу и населению

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 26 апреля
Анна СНЕГИРЕВА
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Количество заразившихся увеличиваетсяКоличество заразившихся увеличиваетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на утро 26 апреля, в Красноярском крае лабораторно подтверждены 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вирус зарегистрирован в 38 городах и районах края. Успешно излечились и отправлены домой 59 пациентов. 5 человек умерли.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому в некоторых районах региона отменен режим самоизоляции. Норма вступила в силу с субботы, 25 апреля. Речь в указе губернатора идет о территориях, до которых коронавирус не добрался. Главы этих муниципалитетов обратились к губернатору и в Роспотребнадзор с тем, чтобы в связи с отсутствием случаев заражения самоизоляцию отменить (подробнее).

Власти Красноярского края разработали систему мер поддержки населения и предпринимателей, которые понесли убытки от коронавируса. Всего в документе 38 пунктов. Речь в нем идет о всесторонней помощи, которая подразумевает льготы, программы поддержки, выплаты, рекомендации по кредитным каникулам и прочие механизмы (подробнее)..

На платформе «Активный гражданин» власти запустили голосование по электронным пропускам, действующим в период самоизоляции. Пройти опрос можно после авторизации на портале госуслуг. Цель - выяснить, какие пропуска наиболее удобны для красноярцев - бумажные или электронные. Кроме того, предлагается высказать свои пожелания и предложения по введенной системе (подробнее).

В Красноярск привезли первую партию тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу – 2 000 единиц. Такие исследования уже начали проводиться в Москве, получается, что Красноярск стал вторым регионом в этом проекте. И буквально в ближайшее время на антитела к 2019-n-CoV начнут тестировать медицинских работников, которые сейчас на передовой – работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами (подробнее).

Пациентов красноярской больницы № 7, что на улице Павлова, отказываются выписывать из стационара домой. Вместо этого всех, и врачей и больных, начали поголовно тестировать на коронавирус. И, соответственно, пока не придет результат из лаборатории, никто из пациентов не может покинуть стен больницы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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