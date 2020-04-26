Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 26 апреля: количество зараженных выросло до 467 человек

Данные оперативного штаба на утро 26 апреля: в Красноярском крае лабораторно подтверждены 467 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки на лечение поступили 18 человек, в том числе из Красноярска - 15, Дивногорск, Канск и Курагинский район - по 1 пациенту. Всего с момента начала эпидемии случаи коронавируса подтверждены в 38 городах и районах края. Темп прироста заболевших (неделя к неделе) составляет 4 процента.

Из хороших новостей – успешно прошли лечение 59 пациентов, все они выписаны домой - их состояние у медиков не вызывает опасения.

С кем и когда контактировали новые заболевшие - покажет эпидрасследование. Тех, кто входил в число контактов заразившихся, также ждет обязательное тестироавние и обследование на коронавирус.

Пока под наблюдением на дому находится 1 701 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 55 человека. А 1 354 пациента сняли с наблюдения за минувшие сутки.

Обследовано порядка 50 000 человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53.