2020-04-25T07:06:18+03:00
Общество

В Красноярск за потеплением до +29 придет похолодание на выходных

Рассказываем о погоде на ближайшие дни
Анна СНЕГИРЕВА
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Меры безопасности важны в любое времяМеры безопасности важны в любое времяФото: Мария ЛЕНЦ
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Гидрометцентр рассказал красноярцам о погоде на выходные. По данным синоптиков, конец недели в Красноярске в целом будет теплым. Правда, за резким скачком температуры до полюс 29 градусов придет небольшое похолодание до плюс 16 .

Итак, суббота, 25 апреля будет немного пасмурной, однако, по словам синоптиков, столбики термометров в этот день в Красноярске могут подняться до плюс 29 градусов. Осадков не ожидается. В ночь на воскресенье, 26 апреля в городе будет до плюс 8 градусов, Днем прохладнее, чем в субботу - 16 градусов тепла.

В начале рабочей недели возможен дождь. В понедельник, 27 апреля днем температура воздуха достигнет 19 градусов тепла - в этот день немного поменяется ветер . Впрочем, он будет не сильным - до 2 метров в секунду. Во вторник в Красноярске переменная облачность: ночью - 4 градуса тепла, днем - до 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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