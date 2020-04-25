В Красноярск за потеплением до +29 придет похолодание на выходных

Гидрометцентр рассказал красноярцам о погоде на выходные. По данным синоптиков, конец недели в Красноярске в целом будет теплым. Правда, за резким скачком температуры до полюс 29 градусов придет небольшое похолодание до плюс 16 .

Итак, суббота, 25 апреля будет немного пасмурной, однако, по словам синоптиков, столбики термометров в этот день в Красноярске могут подняться до плюс 29 градусов. Осадков не ожидается. В ночь на воскресенье, 26 апреля в городе будет до плюс 8 градусов, Днем прохладнее, чем в субботу - 16 градусов тепла.

В начале рабочей недели возможен дождь. В понедельник, 27 апреля днем температура воздуха достигнет 19 градусов тепла - в этот день немного поменяется ветер . Впрочем, он будет не сильным - до 2 метров в секунду. Во вторник в Красноярске переменная облачность: ночью - 4 градуса тепла, днем - до 22.