2020-04-24T17:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 апреля: тесты на антитела, санавиация и новые туристы из Таиланда

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 25 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 апреляКоронавирус в Красноярске, последние новости на 25 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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По официальным данным оперативного штаба на утро субботы 25 апреля в Красноярском крае зарегистрировано всего 449 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 38 городах и районах. Успешно прошли лечение с начала эпидемии в регионе 51 пациент.

В Красноярск привезли первую партию тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу – 2 000 единиц. Такие исследования уже начали проводиться в Москве, получается, что Красноярск стал вторым регионом в этом проекте. И буквально в ближайшее время на антитела к 2019-n-CoV начнут тестировать медицинских работников, которые сейчас на передовой – работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами (подробнее).

Пациентов красноярской больницы № 7, что на улице Павлова, отказываются выписывать из стационара домой. Вместо этого всех, и врачей и больных, начали поголовно тестировать на коронавирус. И, соответственно, пока не придет результат из лаборатории, никто из пациентов не может покинуть стен больницы (подробнее).

Для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких для пациентов при вирусной пневмонии в Красноярском медицинском университете паодготовили более 40 анестезиологов-реаниматологов. Образовательные курсы стартовали в КрасГМУ в конце марта. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения. Постепенно их пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края (подробнее).

В Красноярск накануне 23 апреля вновь привезли группу туристов из Таиланда. На сей раз самолет из Юго-Восточной Азии приземлился не напрямую в краевом аэропорту. Сначала все прилетели в Новосибирск, а уже оттуда туристов начали развозить по своим направлениям в регионы проживания (подробнее).

Тяжелых пациентов с коронавирусом из районов будут доставлять в Красноярск санитарной авиацией. Для транспортировки таких больных подготовлены герметичные боксы, внутри которых пациенты могут находиться на ИВЛ. Такие боксы защитят окружающих от заражения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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