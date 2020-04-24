Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 25 апреля: всего 449, выздоровели 51

По официальным данным оперативного штаба на утро субботы 25 апреля в Красноярском крае зарегистрировано всего 449 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 38 городах и районах. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 15,6. Темп прироста – 5,1 %.

Из хороших новостей – успешно прошел лечение 51 пациент, все они выписаны домой.

За последние сутки зарегистрировано 22 случая заболевания, из них:

- в Красноярске – 14

- в Большемуртинском районе – 4

- в Березовском районе – 2

- в Емельяновском и Шарыповском районах – по 1 случаю.

Медики и эпидемиологи выявляют контакты новых заразившихся, чтобы провести дальнейшие лабораторные исследования.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 000 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 169 человека. Снято с медицинского наблюдения 13 329 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 413.

Обследовано всего 49 812 человек, из них за последние сутки – 1746.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53.