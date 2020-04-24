В Красноярск привезли первую партию тест-систем на антитела к COVID-19

В Красноярск привезли первую партию тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу – 2 000 единиц. Такие исследования уже начали проводиться в Москве, получается, что Красноярск стал вторым регионом в этом проекте. И буквально в ближайшее время на антитела к 2019-n-CoV начнут тестировать медицинских работников, которые сейчас на передовой – работают непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами.

- Набор предназначен для качественного выявления антител к новому коронавирусу (2019-nCoV) в образце сыворотки, плазмы, крови человека. Он используется в качестве дополнительного теста при подозрении на перенесенное заболевание, для диагностики коронавируса. Подтверждение или исключение инфекции необходимо проводить в сочетании с клиническими проявлениями у пациента и совместно с другими тестами. Это хороший дополнительный метод для очень актуальной сегодня диагностики». Главной задачей данной диагностики является обеспечение более эффективной системы здравоохранения для улучшения здоровья и благополучия населения, - прокомментировал новость главный врач Краевого центра СПИД Сергей Скударнов.

Добавим, что большую помощь с начала эпидемии коронавируса в Красноярском крае оказывают представители бизнеса. Первую партию тест-систем, о которых идет речь, поставил в регион фонд «Вольное дело», основателем которого является промышленник Олег Дерипаска. Ранее в край привезли 65 тысяч медицинских масок, их передали краевому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. А там уже распределили по больницам, поликлиникам, детским домам и другим социальным учреждениям.

Совсем недавно в край поступили три автомобиля скорой помощи. Они оснащены новейшим оборудованием и позволят транспортировать даже самых тяжелых больных. Кроме того, в Ачинске и Богучанах будут построены инфекционные модули. Все эти меры поддержки обсудили при личной встречи губернатор края Александр Усс и один из ведущих промышленников страны Олег Дерипаска.