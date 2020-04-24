Волонтеры СУЭК окажут поддержку пожилым и малоимущим гражданам

Первыми доставку бесплатных продуктов малоимущим гражданам в возрасте 65 лет и старше начнут сотрудники СУЭК в Кузбассе и Красноярском крае.

Кузбасский отряд сформирован в городах Ленинск-Кузнецкий и Киселевск. Все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук и получили соответствующие сертификаты. 24 апреля доставку продуктовых наборов по полученным в городском штабе адресам начнут киселевские добровольцы, с 26 апреля к ним присоединятся ленинск-кузнечане. На начальном этапе на каждой из территорий будет доставлено пенсионерам более 700 наборов, в их состав войдут продукты, имеющие срок годности не менее полугода.

В Красноярском крае волонтеры СУЭК передадут продуктовые наборы также и тем, кто сейчас подвергается наибольшему риску – инвалидам, многодетным семьям и людям, потерявшим работу. Для детских домов и домов ветеранов подготовлены продуктовые наборы, витамины, фруктовые корзины, которые помогут поддержать иммунитет.

Особое внимание уделяется детям и подросткам, им волонтеры предложат серию онлайн занятий по изобразительному искусству, фитнесу, для самых маленьких – чтение сказок и изготовление поделок. "Учителями" станут активисты советов молодежи предприятий СУЭК, члены трудовых отрядов, воспитанники школ искусств, спортивных школ.

"Уверен, что совместной слаженной ответственной работой – власти, бизнеса, общества, активных граждан, мы сможем благополучно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. СУЭК, как компания, много лет ведущая работу по повышению качества жизни и поддержанию социальной стабильности в регионах, и сегодня продолжает делать все возможное: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей", - говорит заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

Все акции будут реализованы с соблюдением необходимых мер безопасности. Всех волонтеров СУЭК обеспечивает транспортом и средствами индивидуальной защиты – респираторными масками и дезинфекторами.