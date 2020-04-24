2020-04-24T11:44:18+03:00
Общество

Когда в Красноярске закончится аномальная жара и придет похолодание

Синоптики обещают дожди в последних числах апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Когда в Красноярске закончится аномальная жара и придет похолоданиеКогда в Красноярске закончится аномальная жара и придет похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Когда в Красноярске закончится аномальная для апреля жара? Этот вопрос сейчас задают большинство горожан. Мучительно сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, да еще батареи горячие, потому что отопительный сезон пока рано завершать. Мэрия ориентируется на синоптиков, а те говорят: скоро придет похолодание с дождем и снегом. Но когда же?

Сначала нам придется пережить самый жаркий день апреля – это будет завтра, 25 апреля. Ожидается, что столбик термометра поднимется до 30 градусов днем, будет небольшой ветер до 4 метров в секунду. И большая облачность. Затем с воскресенья 26 апреля и до четверга 30 апреля днем температура воздуха будет держатся на уровне 19 – 22 градусов, ночью – от 5 до 10 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь.

Кстати, на севере, в Норильске вполне себе весенняя погода: днем от +1 до -3, ночью от -3 до -7 градусов. Пасмурно, небольшой снег и временами порывы ветров. Всего на несколько градусов отличается температура в Игарке и Дудинке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать

Несмотря на аномальную апрельскую жару, которая установилась в Красноярске вот уже несколько дней, специалисты считают, что завершать отопительный сезон еще рано. За день ни грунт, ни стены здания не успевают достаточно прогреться. И если сейчас радиаторы остынут, в квартирах заметно похолодает (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Новости 24
В России дорожные камеры объединят в единую сеть
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков
Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети
В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч
В Китае снова вспышка, но теперь с границей России
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей
В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда
В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу