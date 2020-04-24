Когда в Красноярске закончится аномальная жара и придет похолодание

Когда в Красноярске закончится аномальная для апреля жара? Этот вопрос сейчас задают большинство горожан. Мучительно сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, да еще батареи горячие, потому что отопительный сезон пока рано завершать. Мэрия ориентируется на синоптиков, а те говорят: скоро придет похолодание с дождем и снегом. Но когда же?

Сначала нам придется пережить самый жаркий день апреля – это будет завтра, 25 апреля. Ожидается, что столбик термометра поднимется до 30 градусов днем, будет небольшой ветер до 4 метров в секунду. И большая облачность. Затем с воскресенья 26 апреля и до четверга 30 апреля днем температура воздуха будет держатся на уровне 19 – 22 градусов, ночью – от 5 до 10 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь.

Кстати, на севере, в Норильске вполне себе весенняя погода: днем от +1 до -3, ночью от -3 до -7 градусов. Пасмурно, небольшой снег и временами порывы ветров. Всего на несколько градусов отличается температура в Игарке и Дудинке.

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Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать

Несмотря на аномальную апрельскую жару, которая установилась в Красноярске вот уже несколько дней, специалисты считают, что завершать отопительный сезон еще рано. За день ни грунт, ни стены здания не успевают достаточно прогреться. И если сейчас радиаторы остынут, в квартирах заметно похолодает (подробнее).