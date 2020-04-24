2020-04-24T11:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреля: 449 человек, выздоровели 51

Мы собрали информацию о количестве зараженных коронавирусом на 14 часов 24 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреляПоследние данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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По последним данным на 14 часов 24 апреля, в Красноярском крае зарегистрировано всего 449 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 38 территорий края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 15,6. Темп прироста – 5,1 %. Выздоровевших с начала эпидемии - 51.Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

За последние сутки зарегистрировано 22 случая заболевания, из них:

- в Красноярске – 14

- в Большемуртинском районе – 4

- в Березовском районе – 2

- в Емельяновском и Шарыповском районах – по 1 случаю.

Медики и эпидемиологи выявляют контакты новых заразившихся, чтобы провести дальнейшие лабораторные исследования.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 000 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 169 человека. Снято с медицинского наблюдения 13 329 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 413.

Обследовано всего 49 812 человек, из них за последние сутки – 1746.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53.

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К эпидемиям такого рода, как коронавирус, невозможно подготовиться заранее. Неизвестно, сколько еще подобных сюрпризов для человечества лежат где-то про запас. И сейчас многое зависит от того, насколько медики готовы мобилизовать все свои силы и ресурсы. И какую помощь могут оказать власти. А еще люди, простые люди – предприниматели и работники (подробнее).

В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда

В Красноярск накануне 23 апреля вновь привезли группу туристов из Таиланда. На сей раз самолет из Юго-Восточной Азии приземлился не напрямую в краевом аэропорту. Сначала все прилетели в Новосибирск, а уже оттуда туристов начали развозить по своим направлениям в регионы проживания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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