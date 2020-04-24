2020-04-24T10:46:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нужна посуда, продукты»: в Хакасии пришлось просить помощи для врачей, изолированных с пациентами с коронавирусом в «инфекционке»

Сотрудники республиканской больницы переходят на изоляцию в стационаре, но нет условий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Хакасии просят предпринимателей помочь медикамВласти Хакасии просят предпринимателей помочь медикамФото: Мария ЛЕНЦ
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К эпидемиям такого рода, как коронавирус, невозможно подготовиться заранее. Неизвестно, сколько еще подобных сюрпризов для человечества лежат где-то про запас. И сейчас многое зависит от того, насколько медики готовы мобилизовать все свои силы и ресурсы. И какую помощь могут оказать власти. А еще люди, простые люди – предприниматели и работники.

Ситуация в Хакасии сегодня такова, что республика выходит на первое место по показателям заражения в Сибирском федеральном округе. На 23 апреля в Хакасии – 16,3 случая на 100 тысяч населения (для сравнения в огромном Красноярском крае – 13,7 случаев на 100 тысяч). Правительство республики приняло решение: перевести медицинский персонал, который работает с больными коронавирусом, в режим полной изоляции в стенах больницы. Такой прецедент есть в Красноярске – 85 сотрудников БСПМ целый месяц жили в инфекционном отделении, сейчас туда заступила вторая смена.

Но есть одно «но»: нет условий для постоянного проживания там. Пресс-служба министерства здравоохранения Хакасии обратилась к предпринимателям:

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике актуальным стал вопрос изоляции медицинских работников, регулярно контактирующих с пациентами с COVID-19, от своих семей и иного общественного окружения для исключения возможной передачи инфекции жителям региона. Теперь медработники будут проживать в условиях стационара. Первыми такую меру вводит администрация Республиканской клинической инфекционной больницы.

Для того, чтобы данная мера вступила в силу необходимо создание бытовых условий для сотрудников, в том числе одноразовая посуда и обеспечение ежедневного трехразового питания. У медучреждения таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи.

Контактные телефоны: 8 (3902) 305-898 – экономический отдел, 8 (3902) 305-328 – бухгалтерия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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