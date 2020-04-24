2020-04-24T08:55:33+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в деревне Борки зараз сгорели 4 дома

Огонь пришел с полей, кто-то поджигал сухую траву вокруг деревни
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в деревне Борки зараз сгорели 4 дома. Фото: ГУ МВД по краюВ Красноярском крае в деревне Борки зараз сгорели 4 дома. Фото: ГУ МВД по краю
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В Красноярском крае горят леса, поля, деревни. И причина – не в аномально жаркой и ветреной погоде. Вина лежит целиком на людях, которые либо по халатности не соблюдают режим пожарной безопасности, либо преднамеренно поджигают сухую траву.

Большой урон огонь нанес накануне Дзержинскому району. В местном отделе полиции даже создали специальные оперативные отряды – мотаются из одной деревни в другую, чтобы обезопасить жителей.

- К нам в дежурную часть поступило 8 сообщений о пожарах. Из них пять – вблизи деревень Николаевка, Ашпатск, Борки, Нижний Танай и села Дзержинское, три – в лесных массивах. Во всех случаях на места происшествия выезжали наши сотрудники и оказывали помощь в охране общественного порядка, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции района.

Огонь пришел в Борки со стороны леса. Фото: ГУ МВД по краю

Огонь пришел в Борки со стороны леса. Фото: ГУ МВД по краю

Больше всего досталось деревне Борки. Там сгорело четыре дома. Один пустовал, но в трех-то жили люди. Они едва успели выскочить, кто-то прихватил личные вещи, кто-то не успел даже документы взять. Сейчас погорельцы размещены у родственников, им пообещали сделать документы в самые короткие строки.

Что касается причин возгорания, один из местных жителей (попросил не называть свое имя по понятным причинам) сказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что поля вокруг деревни опаливали якобы по распоряжению местного начальства. Так это или нет, полиция ведет проверку.

Все, что осталось от жилого дома. Фото: ГУ МВД по краю

Все, что осталось от жилого дома. Фото: ГУ МВД по краю

Огонь почти вплотную подступил к деревне Нижний Танай – его успели перехватить буквально в 200 метрах от домов.

Статистика от МЧС за 23 апреля: за сутки в крае произошло 143 пожара, связанных с горением сухой травы и мусора. Общая площадь – 200 гектаров. Самое крупное возгорание произошло около Лесосибирска. 32 гектара тушили 10 часов.

- Получается, люди не делают выводов из собственных ошибок. Ведь всего три года назад в этом же районе в середине мая настолько сильно горела трава, что пришлось перекрывать движение по трассе, которая идет из Красноярска в Енисейск. А рядом, в Стрелке, люди лишились жилья, сгорели несколько предприятий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. И знаете, что самое парадоксальное: люди жалуются на то, что нечем дышать от пожаров, что горят дома, дачи и леса. А потом выезжают в лес и делают то, от чего потом эти самые пожары и начинаются.

Пожарные часами ездят по полям и тушат огонь. Фото: ГУ МЧС по краю

Пожарные часами ездят по полям и тушат огонь. Фото: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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