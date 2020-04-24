Глава Красноярска Сергей Еремин о режиме самоизоляции: «В комнатах – школа, на кухне – пробки»

Глава Красноярска Сергей Еремин стал участников трехчасового марафона на радио «Комсомольская правда» «НАШИ ЛЮДИ против коронавируса» и рассказал, в частности, о том, как его многодетная семья, в которой четыре дочки и все они на дистанционном обучении, переживает режим самоизоляции:

- Семья сидит месяц на самоизоляции, и я сравниваю квартиру с малокомплектной школой. Старшая учится в институте и три школьницы. Первую неделю мы ложились в 3 часа ночи, пока регистрировали их, адаптировали учебный процесс. Но постепенно все приходит в свое русло. Занятия идут в разных комнатах, мама разрывается. Плюс гимнастика онлайн. Пианино используется больше, чем в филармонии, по кругу все играют. Достали шашки, игры настольные. Теперь на небольших квартирных квадратах проходит вся жизнь. На кухне по вечерам пробки!

По-новому организована и работа в городе. Вот что рассказал Сергей Васильевич:

- Жизнь не останавливается, а из-за коронавируса все вопросы у нас в квадрате. Мы соблюдаем все меры безопасности и работаем, в основном, дистанционно. Тяжело, что не можем лично общаться. Зачастую сказал два слова из русского народного творчества, - и все понятно. А сейчас все через мониторы.

По благоустройству все в штатном режиме, ничего не отменяется, наоборот, гайки закручиваю. Активно уборкой занимаемся. Субботника нет, все своими силами. Запустили компанию по ремонту тепловых сетей. Все на жестком контроле.

Всем красноярцам желаю делать добро, и очень много людей откликается. Меня поразила душевная история, когда девочка Настенька раздавала конфеты своим соседям. Хочу поблагодарить медиков и полицию - они сейчас на передовой. Терпения всем и спасибо «Комсомольской правде» за радиомарафон!

Радиомарафон "КП" поддержали красноярские музыканты.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Как прошел радиомарафон «НАШИ ЛЮДИ против коронавируса», читайте в еженедельном выпуске «КП» и на сайте kp.ru 29 апреля.

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