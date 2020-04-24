«Понеслось-2020»: в этом году экологический марафон пройдет и в Красноярске

Экологический марафон «Понеслось» – масштабный проект «Норникеля» – в этом году пройдет в пятый раз. Уж есть опыт, который позволяет сформулировать девиз этого года – больше идей, больше целей и больше городов! В этом году среди городов – участников марафона будут Красноярск и Саратов.

Однако, напомним, в Красноярске «северные» волонтеры работают давно. Они готовили территорию «Столбов» к Студенческим Играм 2019 года, генеральным партнером которых стал «Норникель»: обустроили 300 метров экотропы на территории заповедника и высадили Северный сад у здания, построенного специально к Зимней универсиаде в Фанпарке «Бобровый лог».

Есть и традиционная акция «ЗаСтолби чистоту», которую организует и проводит в заповеднике «Столбы» уже восемь лет Фанпарк «Бобровый лог»!

Особенность этой весны – все события проходят с учетом режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Уже известно, что экомарафон «Понеслось» стартует онлайн.

«Когда все вокруг меняется, опорой для человека остаются его убеждения, общечеловеческие ценности, социальный круг, коллеги и друзья. Мы все ищем способы встроиться в новую реальность. Лучше всего это делать через действие. Мы готовы к Экомарафону-2020 как онлайн, так и офлайн. За 5 лет у нас сформировалось сообщество эковолонтеров, которые готовы принять любой вызов. Присоединяйтесь!», – приглашает Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Кстати, сообщество волонтеров – это одна из главных задач и главных удач проекта. Они работают, встречаются, общаются и помогают друг другу не только во время марафона, но и круглый год!

Как можно стать участником экомарафона?

Желающие принять участие регистрируются на сайте https://kombinatdobra.ru/

Регистрация завершается 25 мая.

А уже 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, сотни волонтёров проекта встретятся онлайн на открытии пятого сезона «Понеслось-2020».

Традиционно события экомарафона продлятся с июня по октябрь. Каждый этап откроют:

Андрей Ургант, актер театра и кино;

Яна Чурикова, известная ведущая и блогер;

Андрей Тихонов, легенда футбольного Спартака;

Игорь Головин, режиссер, актер театра и кино;

Вадим Ковалев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров;

и, конечно же, группа «Ума Турман»!

Что предстоит сделать на экомарафоне?

Командам волонтеров предстоит пройти несколько этапов: экологичные игры, школа блогера, интеллектуальные мастерские современного волонтера, командные эко-проекты и многое другое.

Победители получат Сертификаты от «Норникеля» номиналом 50 000, 100 000 и 150 000 рублей на командообразующие и благотворительные цели. Впервые самые активные участники встретятся на Региональных Экологических слетах в своих городах, а «новички» смогут поехать на главное событие своего первого волонтерского года – финальный Экологический слет.

Наша справка

Пять лет назад «Норникель» запустил волонтерскую программу «Комбинат Добра», чтобы объединить усилия неравнодушных людей. И одним из добрых дел стал экологический марафон «Понеслось». За четыре года волонтеры оборудовали экотропы в заповедниках и национальных парках, высадили сотни деревьев, построили приют для бездомных животных, придумали проекты для того, чтобы люди научились беречь природу в повседневной жизни и уменьшили свой личный экологический след.

Единый экомарафон «Понеслось!» перерос из инициативы небольшого коллектива в масштабное движение, вышедшее за пределы «Норникеля», к нему активно подключаются все новые участники даже из других компаний и регионов.

За эти несколько лет команды, которые начинали с каких-то простых вещей вроде уборки мусора и посадки деревьев, превратились в профессиональные проектные группы.