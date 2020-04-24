2020-04-24T05:11:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровой пропуск для частных лиц в Красноярске: как оформить и получить

За два дня жители города 26 тысяч раз выписали электронные пропуска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Цифровой пропуск для частных лиц в Красноярске: как оформить и получитьЦифровой пропуск для частных лиц в Красноярске: как оформить и получитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Заказать электронный пропуск можно на сайте https://si.krskcit.ru. К слову, рукописные объяснительные никто не отменяет – можно воспользоваться любой формой, как удобно самому гражданину.

Для того, чтобы выписать цифровой пропуск, нужно зарегистрироваться на указанном портале, используя учетную запись госуслуг. После этого появляется возможность оформить заявку, в ней указать: время и адрес выхода, адрес назначения, тип заявки (причина). Заполнили все поля – выбирайте вид разрешения: SMS или QR-код (его нужно сохранить в виде скриншота, сфотографировать на свой телефон или распечатать). Цифровой код вместе с паспортом необходимо предъявлять сотрудникам правоохранительных органов в случае проверки.

Остается добавить, что цифровые пропуска для юридических лиц получили почти 20 тысяч организаций, более 365 тысяч красноярских работников.

Жители Красноярска за два дня действия электронных пропусков – 21 и 22 апреля – выписали себе такой документ более 26 тысяч раз. Чаще всего заказывали цифровой пропуск для поездок на дачу или чтобы навестить пожилых и больных родственников. Напомним, что такой разовый цифровой пропуск (электронный вариант объяснительной) необходим для перемещения по городу, если это не связано с работой, покупками в ближайшем магазине или аптеки, выносом мусора или выгулом домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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