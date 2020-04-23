2020-04-23T18:16:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 24 апреля: новые случаи заражения, закрытие кладбища и максимальное пособие по безработицы

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 24 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Последние новости по коронавирусу в КрасноярскеПоследние новости по коронавирусу в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки количество жителей Красноярского края с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 перевалило за 4 сотни человек. И составляет 427 случаев (+35 за сутки). При этом количество территорий увеличилось, к ним добавилась Эвенкия. Диагноз был подтвержден у двух врачей Байкитской межрайонной больницы. Сейчас устанавливаются все возможные контакты, а это более сотни человек. В ближайшее время у всех будут взяты биоматериалы на анализ и отправлены самолетом в Красноярск. Подробности здесь.

К сожалению, количество тех, кто лишился работы из-за коронавируса, растет. Работодатели из организаций, деятельность которых была приостановлена в связи с режимом самоизоляции, лишились доходов и вынуждены попрощаться со своими сотрудниками. И те направились на биржу труда. В пресс-службе краевой службы занятости населения пояснили, какие меры поддержки они могут оказать тем, кто оказался без работы. О них читайте здесь.

Частным лабораториям в Красноярске, наконец, разрешили делать тесты на COVID-19. Разрешение получили две частных лабораторий: это Центр лабораторных технологий «АБВ» и Лабораторно-диагностический центр «ИХМИ». Анализы делаются платно, по желанию клиента, у которого нет признаков коронавирусной инфекции. Но если анализ окажется положительным, информация будет передана в Роспотребнадзор. О стоимости исследований узнаете здесь.

В Красноярске до конца апреля закрыли все городские кладбища. Допуск на территорию возможен только в случае похорон. Такое решение принято на основании предложения руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Оно связано с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации города. Куда позвонить, чтобы воспользоваться услугой бесплатной уборки могилы, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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