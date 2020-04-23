2020-04-23T18:44:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреля: перевалило за 4 сотни – 427 человек

Сообщаем последние данные на утро 24 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреля перевалило за 4 сотниКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреля перевалило за 4 сотниФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По последним данным краевого управления Роспотребнадзора количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Красноярского края на 14 часов 23 апреля составляет 427 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 14,9. Темп прироста 8,9 %.

По географии распространения коронавируса: охвачено 37 территорий. За последние сутки количество зараженных выросло на 35 человек. Из них:

- Красноярск – 24 случая

- Дивногорск – 3

- Железногорск – 2

- Эвенкия – 2

- Березовский, Минусинский, Емельяновский, Богучанский районы – по 1 случаю.

Медики и эпидемиологи выявляют контактных лиц, проводят тестирование.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 234 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 210 чел. Снято с медицинского наблюдения 12 829 чел. за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 306. Обследовано всего 41 299 человек, из них за последние сутки обследовано 1974.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита

В районе принимаются экстренные меры для выявления контактов

Эвенкия пополнила список регионов края, где зарегистрирован коронавирус. Информация появилась на официальном сайте муниципалитета. Накануне глава района Евгений Васильев провел оперативное заседание рабочей группы. Главный вопрос: какие меры принимать в срочном порядке (подробнее).

Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек. Всего с начала пандемии 10 выздоровевших

В Хакасии скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

- Мужчина 1933 года рождения имел статус паллиативного пациента, длительное время проходил лечение от тяжелой болезни. Он был инфицирован COVID-19 в Белом Яре и переведен из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей
Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля
В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы
Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа
Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа
Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать
В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Красноярске появился уникальный светофор
Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей