Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 24 апреля: перевалило за 4 сотни – 427 человек

По последним данным краевого управления Роспотребнадзора количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Красноярского края на 14 часов 23 апреля составляет 427 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 14,9. Темп прироста 8,9 %.

По географии распространения коронавируса: охвачено 37 территорий. За последние сутки количество зараженных выросло на 35 человек. Из них:

- Красноярск – 24 случая

- Дивногорск – 3

- Железногорск – 2

- Эвенкия – 2

- Березовский, Минусинский, Емельяновский, Богучанский районы – по 1 случаю.

Медики и эпидемиологи выявляют контактных лиц, проводят тестирование.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 234 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 210 чел. Снято с медицинского наблюдения 12 829 чел. за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 306. Обследовано всего 41 299 человек, из них за последние сутки обследовано 1974.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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