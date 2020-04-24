Радио «Комсомольская правда» – Красноярск 107,1 FM и Красноярский алюминиевый завод компании «РУСАЛ» представляют: 24 апреля в прямом эфире с 8 утра до 11 радиомарафон «Наши люди против коронавируса»!

Это большая радиоистория о сегодняшнем дне в стране, в Красноярске и крае. Мы расскажем и поблагодарим, в первую очередь, тех, кто сейчас на передовой, - врачей, волонтеров, предприятия края, обычных горожан, которые делают добрые дела по воле сердца. А еще будет много музыки - поддержат наш марафон красноярские музыканты.

Присоединяйтесь к нам с 8.00 до 11.00, слушайте, рассказывайте свои истории в прямом эфире по телефону (391) 228-08-09.

Делать добро - это просто, добро нельзя изолировать!