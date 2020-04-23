2020-04-23T13:21:56+03:00
Происшествия

В Якутии глава сельсовета нашел чужую банковскую карту и накупил на нее продуктов

Там 500, тут 500 – и набрал по «вай-фаю» на 5 тысяч
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Якутии глава сельсовета нашел чужую банковскую карту и накупил на нее продуктовВ Якутии глава сельсовета нашел чужую банковскую карту и накупил на нее продуктовФото: Мария ЛЕНЦ
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Давно такого скандала не видали жители одного из наслегов (сельских поселений) в Мегино-Кангаласском районе Якутии (граничит со столицей республики). Название села в пресс-службе республиканской прокуратуры не называют по понятным причинам, как и имя чиновника, в отношении которого следователи завели уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве, говорят, похитил больше 5 тысяч рублей у незнакомого человека.

Произошло это несколько дней назад. Чиновник находился в поселке Нижний Бестях и нашел возле местной столовой банковскую карту. Она лежала прямо на земле. Вероятно, рассеянный владелец невзначай выронил ее. На карте – имя и фамилия человека. По совести, вернуть бы ее: можно в банк принести, можно в полицию. Отдал бы, получил благодарность и ходи себе по земле с высоко поднятой честной головой.

Однако на карте была функция оплаты через Wi-Fi. Расплатиться с ее помощью можно, не вводя пин-код, на сумму до 1 тысячи рублей. Чиновник не мог не знать, что любые покупки и банковские операции с легкостью можно отследить. Тем не менее, соблазн был так велик, что подозреваемый отправился с картой по продуктовым магазинам.

Покупки совершал сначала в одном поселке, потому в другом. Брал исключительно продукты питания. В одном магазине немного, в другом чуть-чуть, чтобы не выйти из беспинкодового лимита. Если учесть, что сумма ущерба составила больше 5000 рублей, значит, расплачивался не менее шести раз.

Когда потерпевший (житель этого же района) обнаружил, что потерял карту, естественно обратился в банк, там и узнал, что его обокрали. В заявлении, которое он написал в полиции, потерпевший обозначил: сам он небогат, так что 5 тысяч рублей для него – значительный ущерб. А вскоре полиция нашла и подозреваемого. Теперь чиновнику грозит при хорошем раскладе до 300 тысяч рублей штрафа, при худшем – до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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