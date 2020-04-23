2020-04-23T11:56:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 апреля: 427 человек, за сутки + 35

Приводим последние данные по количеству зараженных COVID-19 на территории края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 апреляНовые данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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По последним данным краевого управления Роспотребнадзора количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Красноярского края на 14 часов 23 апреля составляет 427 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 14,9. Темп прироста 8,9 %.

По географии распространения коронавируса: охвачено 37 территорий. За последние сутки количество зараженных выросло на 35 человек. Из них:

- Красноярск – 24 случая

- Дивногорск – 3

- Железногорск – 2

- Эвенкия – 2

- Березовский, Минусинский, Емельяновский, Богучанский районы – по 1 случаю.

Медики и эпидемиологи выявляют контактных лиц, проводят тестирование.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 234 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 210 чел. Снято с медицинского наблюдения 12 829 чел. за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 306. Обследовано всего 41 299 человек, из них за последние сутки обследовано 1974.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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