2020-04-23T11:05:45+03:00
Общество

Волонтерской акции «Единой России» помогает масками Всероссийское общество слепых

Алексей Додатко посетил производство, познакомился с коллективом, оценил качество изготавливаемой продукции
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Красноярское предприятие ООО «КрасТЭМ», учреждителем которого является Всероссийское общетсво слепых, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в конце марта перепрофилировало свою работу и стало производить гигиенические многоразовые марлевые и бязевые маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства промышленности и торговли.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко посетил предприятие и поблагодарил руководство за многолетнее сотрудничество, сохранение коллектива в период пандемии коронавируса и работу на благо жителей края.

Как рассказал ER.RU генеральный директор ООО «КрасТЭМ» Петр Сипкин, в настоящий момент на предприятии работает 45 человек, из них 27 – это инвалиды. Производство масок было запущено 30 марта. За месяц сотрудники отшили 25 тысяч масок. Работа предприятия организована в соответствии с требованиями нормативной документации, определяющей правила работы предприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Изделия поставляются таким предприятиям, как ПАО ХМЗ, ОАО «Красцветмет», ООО «Экопроект» и другие организации города.

В рамках своего визита Алексей Додатко посетил производство, познакомился с коллективом, оценил качество изготавливаемой продукции. Также партийный руководитель приобрел 1000 масок у предприятия для последующей передачи жителям, учреждениям и организациям в рамках волонтерской деятельности Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мы на протяжении многих лет сотрудничаем и с предприятием «КрасТЭМ», и с региональным отделением Всероссийского общества слепых. Несмотря на различные сложности, предприятие «КрасТЭМ» сохраняет инфраструктуру и коллектив. Это очень похвально. И даже в такое сложное время эти люди нашли способ быть полезными для общества, а не просить помощи у других. Еще раз благодарю руководителей и сотрудников, которые продолжают работать», - отметил Алексей Додатко.

Отметим, Министерство промышленности и торговли России 27 марта включило предприятие «КрасТЭМ» в список организаций, выполняющих неотложные работы по производству изделий, материалов, сырья и комплектующих изделий для противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Источник KRASNOYARSK.ER.RU

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