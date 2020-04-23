В Красноярске из-за коронавируса до 30 апреля закрыли все городские кладбища

В Красноярске до конца апреля закрыли все городские кладбища. Допуск на территорию возможен только в случае похорон. Такое решение принято на основании предложения руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Оно связано с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Запрет связан с традицией посещать могилы родных накануне Родительского дня (9-й день после Пасхи), а также в День поминовения усопших. В эти дни количество посетителей вырастает в тысячи раз, затруднены проходы и проезды. Соответственно, люди близко контактируют друг с другом – а это небезопасно, особенно для пожилых людей.

На остановках возле кладбища по-прежнему не будут останавливаться автобусы, ограничен подъезд и личного транспорта. С 25 по 28 апреля с 6 часов утра до 23 вечера для движения транспорта будут закрыты участки на подъездах к кладбищу Бадалык, Шинному, Троицкому, Николаевскому, Злобинскому погостам.

В связи со сложившейся ситуацией предприниматели готовы бесплатно привести в порядок места захоронений на кладбищах Бадалык и Шинников. Рабочие уберут мусор, сухую траву и листву, помоют надгробия, а также столы и лавочки. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо позвонить по телефону горячей линии: (391) 219-33-44.

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