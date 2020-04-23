2020-04-23T13:10:37+03:00
Общество

Компания «Полюс» выделила 30 млн рублей для приобретения оборудования и проведения исследований на COVID-19 в Красноярском крае

В рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции компания «Полюс» оказывает значительную финансовую поддержку медицинским учреждениям Красноярского края
Поделиться:
Фото: пресс-служба компании «Полюс»Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Изменить размер текста:

Порядка 4,5 млн рублей от золотодобывающей компании получила КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» для приобретения дополнительного оборудования, необходимого для лечения коронавирусной инфекции. Кислородные концентраторы, компрессионные ингаляторы, наборы для грудной интубации, мебель для палат и прочие медицинские материалы значительно улучшат материально-техническую базу больницы.

Денежные средства в размере 25,5 млн рублей направлены компанией «Полюс» для приобретения дополнительного лабораторного оборудования, средств индивидуальной защиты и расходных материалов, необходимых для выявления новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. На выделенные деньги будут закуплены комплекты реагентов, пробирки, защитные костюмы и другие материалы, необходимые для проведения 30 000 тестирований. Новое оборудование позволит проводить исследования на базе «Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства» в Красноярске и в филиале «Красноярского краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД» в городе Ачинск.

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Сергей Журавлев, вице-президент по работе с государственными органами компании «Полюс»: «В Северо-Енисейском районе Красноярского края расположена крупнейшая производственная единица компании. «Полюс» не мог остаться в стороне и совместно с Правительством Красноярского края были определены основные потребности в комплектации медицинских учреждений. Выделение средств для покупки оборудования – наш вклад для сохранения здоровья своих сотрудников и жителей края».

Финансовая помощь медицинским учреждениям входит в комплекс мер компании по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В начале апреля «Полюс» объявил о решении передать региональным медицинским учреждениям в регионах присутствия аппараты искусственной вентиляции легких. Часть из них уже доставлена в больницы регионов. В Красноярском крае первые аппараты ИВЛ от «Полюса» получили Северо-Енисейская районная больница (КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ) и Краевая клиническая больница (КГБУЗ ККБ).

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2018 г., «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.

Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Компания «Полюс» выделила 30 млн рублей для приобретения оборудования и проведения исследований на COVID-19 в Красноярском крае
В рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции компания «Полюс» оказывает значительную финансовую поддержку медицинским учреждениям Красноярского края
Новости 24
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей
Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля
В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы
Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа
Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа
Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать
В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Красноярске появился уникальный светофор
Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей