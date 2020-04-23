Максимальное пособие по безработице в связи с коронавирусом в Красноярске: кому положено, как будут платить

К сожалению, количество тех, кто лишился работы из-за коронавируса, растет. Работодатели из организаций, деятельность которых была приостановлена в связи с режимом самоизоляции, лишились доходов и вынуждены попрощаться со своими сотрудниками. И те направились на биржу труда. В пресс-службе краевой службы занятости населения пояснили, какие меры поддержки они могут оказать тем, кто оказался без работы.

Во-первых, все граждане, которые остались без работы после 1 марта этого года, могут рассчитывать на максимальное пособие по безработице. Для этого им нужно иметь официальные документы, подтверждающие факт увольнения, и зарегистрироваться в службе занятости. Размер пособия равен минимальному размеру оплаты труда: 12 130 рублей, умноженные на районный коэффициент (в Красноярске и южных районах края он составляет 1,3, в Норильске – 1,8).

Во-вторых, выплачивать указанное пособие будут 3 месяца, в апреле, мае и июне этого году. Соответствующее постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 485 вступило в силу 17 апреля.

В третьих, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка им будет назначена доплата по 3 000 рублей. Доплату предоставят одному из родителей также по июнь включительно. Однако не стоит рассчитывать на максимальное пособие тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, уточняют в ведомстве. А также те, кто ищет работу впервые, кто имеет перерыв в трудовой деятельности больше года или прекратил предпринимательскую деятельность. Для них остается минимальное пособие в размере 1,5 тысячи рублей в течение 3 месяцев.

Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия по безработице устанавливается в прежнем порядке. Напомним, для того, чтобы получить статус безработного, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», заполнить электронные заявление и резюме на портале «Работа в России». Также на портале можно ознакомиться с актуальными вакансиями и откликнуться на них.