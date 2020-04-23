2020-04-23T06:39:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Максимальное пособие по безработице в связи с коронавирусом в Красноярске: кому положено, как будут платить

Рассказываем, кому положено максимальное пособие по безработице в условиях эпидемии коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Максимальное пособие по безработице в связи с коронавирусом в КрасноярскеМаксимальное пособие по безработице в связи с коронавирусом в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

К сожалению, количество тех, кто лишился работы из-за коронавируса, растет. Работодатели из организаций, деятельность которых была приостановлена в связи с режимом самоизоляции, лишились доходов и вынуждены попрощаться со своими сотрудниками. И те направились на биржу труда. В пресс-службе краевой службы занятости населения пояснили, какие меры поддержки они могут оказать тем, кто оказался без работы.

Во-первых, все граждане, которые остались без работы после 1 марта этого года, могут рассчитывать на максимальное пособие по безработице. Для этого им нужно иметь официальные документы, подтверждающие факт увольнения, и зарегистрироваться в службе занятости. Размер пособия равен минимальному размеру оплаты труда: 12 130 рублей, умноженные на районный коэффициент (в Красноярске и южных районах края он составляет 1,3, в Норильске – 1,8).

Во-вторых, выплачивать указанное пособие будут 3 месяца, в апреле, мае и июне этого году. Соответствующее постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 485 вступило в силу 17 апреля.

В третьих, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка им будет назначена доплата по 3 000 рублей. Доплату предоставят одному из родителей также по июнь включительно. Однако не стоит рассчитывать на максимальное пособие тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, уточняют в ведомстве. А также те, кто ищет работу впервые, кто имеет перерыв в трудовой деятельности больше года или прекратил предпринимательскую деятельность. Для них остается минимальное пособие в размере 1,5 тысячи рублей в течение 3 месяцев.

Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия по безработице устанавливается в прежнем порядке. Напомним, для того, чтобы получить статус безработного, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», заполнить электронные заявление и резюме на портале «Работа в России». Также на портале можно ознакомиться с актуальными вакансиями и откликнуться на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей
Мошенники-юристы предлагают пожилым красноярцам увеличить пенсию через суд
Коронавирус в Красноярске: частным лабораториям разрешили делать тесты на COVID-19
На юге Красноярского края наркоманы убили знакомого и продали его машину ради дозы
Строительство нового корпуса онкодиспансера в Красноярске ускорилось
Глава Хакасии предложил выставить посты на границе с Красноярским краем
В Красноярске мотоцикл ДПС врезался в Toyota во время погони
Губернатор Александр Усс поблагодарил волонтеров за помощь пенсионерам
Больше энергии. Богучанская ГЭС увеличила выработку
Цены на бензин не изменятся, но нефтяники работают себе в убыток
Когда в России появится вакцина против коронавируса
Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф
Путин начал связываться с министрами по видеосвязи
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19
Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны
В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске