Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число жертв COVID-19 увеличилось до 5

По данным на утро 23 апреля, за минувшие сутки в крае умерли три пациента с коронавирусом (два в Красноярске и один в Канске). За весь период пандемии жертвами пандемии COVID-19 стали пять человек, сообщили в оперштабе.

Случаи заражения выявлены в 35 городах и районах края. У 49% болезнь протекает без симптомов, у 30% - в легкой форме, у 17% - в средней и у 4% - в тяжелой. На аппаратах ИВЛ находятся шесть пациентов, 101 (с легкой формой) лечится дома. Выздоровели 48 человек (+20 за сутки).

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Усилена дезинфекция общественного транспорта

В Красноярске из-за коронавируса общественный транспорт дезинфицируют еще более усиленно. Салоны автобусов, троллейбусов и трамваев ежедневно обрабатывают специальными средствами. Причем несколько раз: в течение дня и вечером, после рейса. Кроме того, в перерывах на конечных кондукторы протирают поручни и открытые поверхности.

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Разрешили прививку от клещевого энцефалита

Вакцинация от энцефалита была приостановлена примерно неделю назад. Причем не только в крае, но и по всей России После прививки снижается иммунитет, пояснили специалисты. То есть возрастает риск подхватить инфекцию, а в мире – пандемия коронавируса. Между тем наш регион является эндемичной по энцефалиту территорией, вероятность заболеть после укуса клеща довольно высока. Поэтому было принято решение возобновить вакцинацию.

- Взрослым можно вакцинироваться в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе, - поясняют в Роспотребнадзоре. – Детям – поликлиниках по месту жительства – бесплатно.

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На базе ФМБА открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19

Новый клинический центр разворачивают на базе ФМБА. Отделение, оснащенное всем необходимым, рассчитано на 60 мест.

«Госпиталь будет работать круглосуточно, - рассказал главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов. - Принимать пациентов готовы врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты. Организована работа приемно–сортировочного отделения. Есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование. Со специалистами проведен инструктаж. Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты».

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Частные детсады Красноярска получат субсидии

В Красноярске решается вопрос о помощи частным детским садам, которые ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса. До пандемии их посещали почти четыре тысячи дошкольников. За каждого сад получал от муниципалитета около 6 тысяч рублей в месяц. Однако после введения всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 дети остаются дома. А, значит, претендовать на выплаты частные сады больше не могут.

Чтобы поддержать предпринимателей и избежать роста очередей в ДОУ, мэр Красноярска дал поручение разработать предложения по экономической помощи детсадам. Во время вынужденных каникул предполагается выплачивать частным садикам субсидию в размере 25% от суммы, которую они получали за каждого ребенка. Эту меру могут ввести уже в апреле.

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