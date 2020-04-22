Горняки СУЭК присоединились к генеральной уборке в шахтерских городах

В условиях распространения коронавирусной инфекции массовые субботники по всей стране отменены, чистоту и порядок на городских улицах и во дворах наводят обслуживающие организации, коммунальные службы. В шахтерских городах Красноярского края поддержку им оказывают горняки Сибирской угольной энергетической компании.

Предприятия уже навели порядок на прилегающих к административным зданиям площадках, предоставляют спецтехнику для городских благоустроительных работ. Бородинский разрез имени М.И. Щадова, градообразующее предприятие Бородино, также взял на себя функции по специальной обработке наиболее посещаемых территорий – торговых точек, остановочных павильонов.

"Ресурс предприятия направлен как на помощь городу в уборке после зимы, так и – по мере возможностей – на дезинфекцию в местах общего пользования, - рассказывает заместитель управляющего Бородинским разрезом по персоналу и административным вопросам Виктор Бирилкин. - Составлен график уборки и дезинфекции площадей одной из городских школ и крупных торговых точек. Также мы регулярно моем и обрабатываем разрешенными дезинфицирующими средствами автобусные остановки".

"Для этого на Бородинском разрезе есть все необходимое, - поясняет заместитель управляющего Бородинским разрезом – начальник службы производственного контроля, охраны труда и экологии Сурэн Асриев, - подготовленный персонал, поливочная техника, специальный состав, сертифицированный и полностью соответствующий всем стандартам качества. Его мы используем в разведенном виде, в концентрации, рекомендованной Роспотребнадзором и безопасной для людей и животных".

Остановочные павильоны в городе специальным дезинфектором также обрабатывают специалисты Назаровского разреза, а Березовский разрез в Шарыпово взял на себя обработку остановок в поселке шахтеров и энергетиков Дубинино.

Большая работа угольщиками запланирована и по озеленению: к 75-летию Великой Победы в шахтерских городах будет высажено около 500 молодых деревьях в память о героях Отечественной войны. Добавим, что все мероприятия выполняются в строгом соответствии с профилактическими рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.