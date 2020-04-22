2020-04-22T14:16:29+03:00
Экономика

Банк «Открытие» возвращается к прежнему режиму работы

С 20 апреля все отделения банка «Открытие» в Красноярском крае возобновили свою работу
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Наталья ПОТАПОВА, управляющий банком Открытие в Красноярском краеНаталья ПОТАПОВА, управляющий банком Открытие в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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- Спрос на услуги высокий, - говорит управляющий банком в регионе Наталья ПОТАПОВА. – В дежурных офисах даже возникали очереди, так нежелательные сейчас. Для оказания услуг в полном объеме и обеспечения безопасного обслуживания клиентов мы решили вернуть шаговую доступность наших сервисов и услуг - открыли все офисы банка.

«Открытие» принимает все необходимые меры по предупреждению вирусных заболеваний. В офисах установлены станции с антисептиком. Проводится регулярная санитарная обработка помещений, а с 14 до 15 часов офисы закрывают на генеральную уборку. Поэтому, собираясь в банк, учитывайте это в своем графике.

Кстати, свой визит в банк можно спланировать вплоть до минуты: на сайте выбрать день и удобное время для обслуживания.

- Мы, безусловно, рады такой востребованности, - говорит Наталья Потапова. – Но все же в этой непростой ситуации рекомендую отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Клиенты банка «Открытие» имеют широкий спектр инструментов и сервисов для того, чтобы совершать операции, не посещая офисы банка. Оставайтесь, если это возможно, дома.

КОНКРЕТНО

Что можно сделать онлайн.

- Оплачивайте услуги и счета. Вносите платеж за ипотеку и другие кредиты в интернет-банке, оплачивайте коммуналку или штрафы ГИБДД через интернет-банк или в мобильном приложении.

- Отправляйте деньги по номеру телефона без комиссии в другие банки через Систему быстрых платежей. Если банк ваших родных и друзей не подключен к ней — используйте переводы по номеру телефона с отправкой ссылки получателю.

- Переводите деньги близким без комиссии по номеру карты в рамках бесплатного лимита в интернет банке и мобильном приложении — быстро, удобно и безопасно.

- Открывайте новые финансовые продукты или пополняйте вклады без посещения офиса.

- Обменивайте валюту в мобильном приложении или интернет-банке. Это выгоднее, чем в кассах: там действует льготный курс.

- Всегда оставайтесь на связи. Настройте шаблоны на оплату сотовой связи и интернета в мобильном приложении или интернет-банке.

- Используйте оплату телефоном через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Это удобнее и безопаснее.

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