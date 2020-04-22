Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 22 апреля 2020: за сутки COVID-19 подтвержден у 22 человек

По данным на 14 часов 22 апреля, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 22 человека. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 392 подтвержденных диагнозов COVID-19, сообщают в оперштабе. В среднем, темп прироста за сутки - 13,1%.

Напомним, У 80% зараженных заболевание протекает в средней и легкой форме (у кого-то даже бессимптомно). Десять человек были переведены на аппараты искусственной вентиляции легких. Трое из них скончались. Это возрастные (старше 65 лет) пациенты, страдавшие хроническими заболеваниями. Всего COVID-19 проник в 35 городов и районов края, а излечились 28 человек.

Вот данные по краю. Фото: Роспотребнадзор.

- Под медицинским наблюдением на дому 3330 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 142 человека, - говорят в пресс-службе Роспотребнадзора. - Снято с медицинского наблюдения 12523, за последние сутки - 392. Обследовано всего 39325 человек, за последние сутки обследовано 1141.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Красноярском крае

Третья смерть от коронавируса в Красноярском крае. Накануне, 21 апреля, COVID-19 унес жизнь 87-летней женщины из Канска, сообщили на сайте администрации города. Пожилая пациентка скончалась в госпитале, развернутом на базе межрайонной больницы (подробности).