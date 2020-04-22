Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Красноярском крае

Третья смерть от коронавируса в Красноярском крае. Накануне, 21 апреля, COVID-19 унес жизнь 87-летней женщины из Канска, сообщили на сайте администрации города. Пожилая пациентка скончалась в госпитале, развернутом на базе межрайонной больницы.

Напомним, ранее - в воскресенье, 19 апреля, стало известно о первых смертях от коронавируса в регионе. Умерли сразу двое пациентов, оба старше 65 лет, страдали хроническими заболеваниями.

По данным на утро 22 апреля, в крае выявлены 370 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на 34 территориях. 28 человек выздоровели, трое скончались.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и близким умерших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые смерти от коронавируса в Красноярске: скончались сразу двое «тяжелых» пациентов

Минздрав официально подтвердил первые смерти от коронавируса в Красноярске

В Красноярске умерли сразу двое пациентов с коронавирусом. Оба возрастные, старше 65 лет, были в тяжелом состоянии, находились в реанимации с пневмонией. Кроме того, страдали хроническими заболеваниями, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края (подробности).