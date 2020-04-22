2020-04-22T08:11:24+03:00
Общество

Не мешайте мусоровозу!

Работа красноярского левобережного оператора в период самоизоляции неожиданно «обросла» дополнительными сложностями: мусоровозы не могут проехать к точкам сбора ТКО из-за припаркованного личного автотранспорта
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ситуация не уникальная: с такой проблемой столкнулись коммунальные службы многих крупных городов России. Люди, лишённые возможности использовать свои автомобили, стараются оставить их как можно ближе к дому, ещё лучше – в зоне видимости. А в результате дворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам оказались труднодоступными для мусоровозов. Крупногабаритным машинам, оборудованным специальными подъёмными устройствами, для полноценной работы нужно пространство. Но его во дворах практически не осталось. Более того, не везде можно даже просто проехать к площадке или контейнерам, выставленным у подъездов.

«Для нашей работы это серьёзная проблема, поскольку не вывозить мусор мы не можем. А значит, мусоровоз вынужден возвращаться в уже пройденные точки маршрута два и даже три раза – в надежде на то, что дорога освободилась. Это не только дополнительные расходы горючего и амортизация, но и увеличение времени, за которое машина проходит маршрут. В итоге сбивается график, а горожане начинают высказывать претензии за то, что мусор долго не вывозят», – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Он также отметил, что сейчас большинство горожан находятся дома, поскольку закрыты школы, детские сады, а многие организации перешли на удалённую работу. Соответственно, значительная часть мусора «переехала» по месту жительства красноярцев. Контейнеры наполняются значительно быстрее, приходится вводить дополнительные рейсы, корректировать графики.

В регионах России эту проблему уже начали решать «силовым способом». Например, депутаты Госсобрания Курултая Башкирии даже внесли изменения в административный кодекс республики. Новшество предусматривает штрафы для тех, кто создаёт помехи в работе операторов по обращению с ТКО. Частные автовладельцы заплатят 1-2 тысячи рублей, с должностных лиц взыщут в случае нарушения 5 -10 тысяч рублей, а с юридических – 20-30 тысяч. За повторное нарушение штраф будет более значительным. Организаций, которые выполняют неотложные или аварийные работы на объектах жизнеобеспечения, это не касается.

В Североморске с прошлого лета запрещена остановка и стоянка автомобилей в местах, предназначенных для проезда мусоровозов. По каждому нарушению составляют акты, которые затем рассматривает административная комиссия. За первое нарушение для физических лиц штраф 1-3 тысячи рублей, для должностных – 10-20 тысяч, для юридических – 10-30 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа также значительно вырастает.

В Красноярске этот вопрос пока что централизованно не решался. Однако есть примеры того, как справляются с этой проблемой активисты и общественники. Например, председатель ТСЖ «Центр-К» Андрей Кравцов, отчаявшись убедить некоторых несознательных жильцов, выставил по траектории движения мусоровоза бетонные блоки, призванные помешать парковке личных автомобилей.

Но использовать какие-то принудительные дисциплинарные меры совершенно необязательно при ответственном отношении самих горожан к этому вопросу. Руководство «Красноярской рециклинговой компании» обращается к горожанам с просьбой здраво оценить ситуацию и не мешать своевременному вывозу мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ростелеком» познакомил с интерактивным ТВ участников красноярского форума «Дни старшего поколения»
Более восьмидесяти человек приняли участие в лектории-практикуме компании «Ростелеком», прошедшем на площадке Издательского дома «Комсомольская правда» для гостей форума «Дни старшего поколения». Темой занятия стало освоение сервиса интерактивного ТВ
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Что означают сны во время пандемии: как их правильно толковать
Многим известны традиционные толкования наших ночных видений. Все они довольно подробно описаны в соннике Миллера. Но сейчас очень необычное время, и сновидения как отражение нашей действительности тоже несколько видоизменились
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
Новости 24
Райффайзенбанк снизил до 1% ставку эквайринга для интернет-магазинов
Дорогие мои старики. Директор канского пансионата похитила 300 тысяч с карт жильцов
Райффайзенбанк выяснил, почему случаются просрочки по кредиткам
Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19
В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
На Столбах под Красноярском появились первые цветы
Ночью на улице рецидивист надругался над двумя красноярками 17 и 18 лет
Все взлетим на воздух. Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом
Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни
Жара под +30 приходит в Красноярск
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»